Копія краща, ніж оригінал, – військовий оглядач оцінив балістичні ракети від КНДР

У Сполучених Штатах стверджують, що Росія отримала від Північної Кореї кілька балістичних ракет. Щобільше, одну, за даними США, Кремль уже випускав по Україні.

Припускають, що мовиться про балістичні ракети KN-23, прототипом яких є російські ракети "Іскандер-М". Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу про загрози цієї ракети та загалом співпрацю Росії з Північною Кореєю.

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Чи є загроза від ракет КНДР

У Повітряних силах поки офіційно не підтвердили використання північнокорейський балістичних ракет по Україні. Однак міжнародна спільнота вже стверджує про це.

Зокрема, 10 січня має відбутися засідання Ради безпеки ООН, на якому планують обговорити питання постачання балістичних ракет КНДР Росії. До слова, ініціатором засідання стали Сполучені Штати Америки.

Є припущення, що це ракета KN-23, яка є калькою "Іскандера". Але так само є припущення, що вони є покращеною версією "Іскандера". Тобто копія виявляється кращою за оригінал. Тому це може стати викликом для нашої системи ППО,

– пояснив Денис Попович.

Відповіддю на північнокорейські ракети є зенітно-ракетні комплекси, які здатні збивати балістичні ракети. Все впирається у підсилення української ППО.

"Це така темна конячка, яку не можна недооцінювати. Навіть постачання боєприпасів з КНДР є проблемою, хоч були нарікання, що вони неякісні. Так само ці балістичні ракети. Нехай 10 впаде в полі, але 11 потрапить у ціль. Легше від цього не буде", – наголосив військовий оглядач.

Військова допомога для Росії з Північної Кореї є серйозною проблемою. Необхідно шукати відповіді та шляхи, як цьому можна запобігти.

Що відомо про ракету KN-23 KN-23 є твердопаливною тактичною балістичною ракетою виробництва Північної Кореї. Ззовні ракета KN-23 схожа на російську балістичну ракету 9М723 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М" та південнокорейську Hyunmoo-2B з певними зовнішніми відмінностями. KN-23 має квазібалістичну траєкторію, після досягнення висоти в близько 50 кілометрів рухається в атмосфері, де може виконувати корекцію траєкторії польоту аеродинамічними рулями. Це так само є схожістю до російських "Іскандерів". За оцінками, з бойовою частиною в 500 кілограмів ефективна дальність може бути до 450 кілометрів. З легшою бойовою частиною – може сягати до 690 км.

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