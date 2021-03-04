Від танців з Путіним у "Роснефть": ексглаву МЗС Австрії висунули до ради директорів

Колишня міністерка закордонних справ Австрій Карін Кнайсль може увійти до ради директорів "Роснафти". Раніше її весілля відвідав російський президент Володимир Путін.
Джерело:розпорядження уряду Росії
Її висунули як незалежного директора. Відповідне розпорядження 26 лютого видав російський уряд, на початку березня він з'явився у публічному доступі.
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На чиновницю звернули увагу за кордоном, коли у мережу потрапили кадри танцю з Путіним на її весіллі у 2018 році. Тоді він подарував молодятам картину, масловичавлювач та тульський самовар.
Хто ще заявлений разом з Кнайсль:
- Герхард Шредер – колишній німецький канцлер, керівник комітету акціонерів компанії Nord Stream;
- Маттіас Варніг – виконавчий директор компанії Nord Stream;
- Ханс-Йорг Рудлофф – швейцарський банкір.
У списку кандидатів-представників Росії є чинні члени ради директорів "Роснефти" – її глава Ігор Сєчін, російський віцепрем'єр Олександр Новак та помічник Путіна Максим Орєшкін.
Що відомо про Карін Кнайсль
56-річна австрійська дипломатка, журналістка та політикиня, очолювала МЗС Австрії з 2017 по 2019 рік. У серпні 2018 року одружилася з підприємцем Вольфгангом Майлінгером.
Запрошення Путіна на весілля спровокувало скандал в Австрії та ЄС, Кнайсль розкритикували. Опозиціонери заявили, що це – зневага до спільної європейської зовнішньої політики.
У Європарламенті навіть закликали Кнайсль покинути посаду. Врешті, вона пішла у відставку разом з усім урядом через скандал про ймовірне фінансування "Партії свободи" з Росії.
У 2020 році колишня міністерка почала писати авторські колонки на сайті російського пропагандистського ресурсу Russia Today. Її описали "аналітика у сфері енергетики та автора книг".Цікаво! За словами Кнайсль, вона знайома з Путіним ще з 2001 року. Вперше політики зустрілися у Любляні під час його переговорів з американським президентом Джорджем Бушем-молодшим.