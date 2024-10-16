Загроза і для США: світ стоїть на порозі нової великої війни

Об'єднання Росії, Північної Кореї та Ірану без перебільшення створює загрозу світового масштабу. Якщо демократії не зупинять "коаліцію зла", то наслідки можуть стати катастрофічними.

Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже воює з трьома країнами. Без відповідної реакції ситуація може вийти з-під контролю. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері 24 Каналу проаналізував виклики, які створило об'єднання кількох тоталітарних країн.

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Сценарій Другої світової повторюється

З високою ймовірністю війська КНДР невдовзі з'являться на полі бою в Україні, що свідчить про глибоке укріплення військової співпраці Росії з КНДР. З боку Заходу було б помилкою розглядати це лише як загрозу для України.

"Я б порівняв цей процес з початком Другої світової війни і з'єднанням до її початку нацистської Німеччини та фашистської Італії. Тоді міжнародно-політична реакція також гальмувала, всі поводилися аморфно і отримали велику війну. Так само зараз ми бачимо об'єднання двох диктаторів", – зауважив Олександр Коваленко.

Важливо також відзначити, що коли співпраця Росії та Північної Кореї лише почалась, і виявилась в постачанні Кремлю артилерійських снарядів, КНДР натомість отримувала валюту, криптовалюту, дорогоцінні метали й деякі технології. Наприклад, ракета KN-23 є точною копією ОТРК "Іскандер-М".

Якщо Північна Корея почне відправляти до Росії людський ресурс, вона вимагатиме щось більше. І це, ймовірно, не криптовалюта і драгметали, а технології. В руках КНДР ці технології можуть стати серйозною проблемою для регіону: Південної Кореї, Японії, а також для коаліції, яка ці країни підтримує – Австралії та США,

– наголосив військовий оглядач.

КНДР може готуватися до війни

Уже є серйозні свідчення, які вказують на те, що Північна Корея готується до війни. Днями КНДР підірвала частину доріг зі свого боку, що сполучають її з Південною Кореєю. Цьому передував наказ Кім Чен Ина привести всю артилерію у бойову готовність й підготуватися до

Незадовго після цього державне видання КНДР повідомило, що до армії Уже є серйозні свідчення, які вказують на те, що Північна Корея готується до війни. Днями КНДР підірвала частину доріг зі свого боку, що сполучають її з Південною Кореєю. Цьому передував наказ Кім Чен Ина привести всю артилерію у бойову готовність й підготуватися до повномасштабних боїв на кордоні з Південною Кореєю.Незадовго після цього державне видання КНДР повідомило, що до армії мобілізувались близько 1,4 мільйона людей . Усе, мовляв, через "бажання" Південної Кореї до війни. В КНДР прямо заявили, що готові "з задоволенням знищити Південну Корею", якщо війна все ж почнеться. . Усе, мовляв, через "бажання" Південної Кореї до війни. В КНДР прямо заявили, що готові "з задоволенням знищити Південну Корею", якщо війна все ж почнеться.

Для Південної Кореї існує серйозна загроза вторгнення якраз через об'єднання тоталітарних режимів Росії, КНДР, а також Ірану. Якщо колективний Захід жодним чином не відреагує на такі загрозливі дії з боку "коаліції зла", то перед усім світом постає серйозна небезпека.

До слова, нагадаємо, що наразі реакція США обмежується лише повідомленнями про "глибоку стурбованість" через можливість відправки південнокорейських військових на фронт в Україну.