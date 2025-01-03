Всі сили – на завершення підготовки до війни: у ССО переклали нові записки солдата з КНДР

3 січня 2025, 11:08
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Автор: Анастасія Безейко

ССО переклали вже четверту частину записок солдата КНДР, якого знищили на Курщині. Цього разу стало відомо, що Північна Корея відправляє своїх військових до Росії, аби вони отримали бойовий досвід і підтримували боєготовність перед потенційною війною.

У четвертій частині "записок рядового Джонга" він зізнається, що готовий виконувати завдання навіть ціною власного життя, повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій. Проте частина інформації з нотатки не може бути оприлюднена, оскільки несе чутливий характер та засекречена.

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Готовність на випадок війни

У своєму записнику рядовий зазначає, що найважливішим із фронтів є фронт антиімперіалістичної та класової боротьби, а головним завданням залишається підтримка боєготовності.

"Всі сили – на завершення підготовки до війни!" – таке бойове гасло, згадує солдат із КНДР. Це кредо "слід високо підняти на стяг збройним силам усіх рівнів". Гьонг Хонг Джонг переконаний, що цього вимагає революція і сучасні обставини.

Ще раз підкреслю, що найважливіша, життєво важлива задача для наших збройних сил – готовність на випадок війни,
– пише він.

Його батальйон повинен не обмежуватися лише словами, а діяти та вступати в бій одразу після отримання наказу.

Мета, якої мусить досягти кожен батальйон у північнокорейських збройних силах, – це підготовка універсальних підрозділів, здатних ідеально виконати будь-яке завдання навіть ціною смерті. Джонг вважає, що і є "духом цього з'їзду”.

Четверта записка Гьонг Хонг Джонга з Курщини / Фото ССО

Від самого початку казав, що мета Кіма – досвід сучасної війни для використання його на Корейському півострові, зокрема і для дронових провокацій в прикордонні з Південною Кореєю для початку,
– написав Андрій Коваленко, керівник ЦПД.

Попередні частини записок Джонга

Раніше 24 Канал публікував першу частину "записок рядового Джонга", де солдат вітав свого друга з днем народження. Рядовий розсекретив своє місцеперебування, хоча Росія досі всіляко приховує присутність військ КНДР на Курщині.

У другій частині нотаток йшлося про тактику зі збиття дронів, зокрема методи приманювання їх "на живця". Інструкцію північнокореєць ілюструє детальними малюнками.

У третій частині нотаток Джонг зізнається у своїх помилках перед партією та обіцяє спокутувати провину. Він розповів, що є елітним бійцем – пообіцяв продемонструвати всьому світу "непереможну хоробрість і жертовність" так званих Червоних Спеціальних Сил, або ж Червоних командирів Кім Чен Ина.