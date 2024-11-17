Поруч Китай: наскільки небезпечними можуть бути дрони КНДР

У Північній Кореї провели випробування ударних безпілотників. Кім Чен Ин розпорядився почати масове виробництво дронів. Це, ймовірно, пов'язано зі зміцненням співпраці з Росією, проте невідомо, як відреагує на таку діяльність Китай.

Військовий експерт Ігор Козій розповів 24 Каналу, що, на його думку, плани запустити масове виробництво дронів-камікадзе – реальні. Можливо, це зумовлено залученням північнокорейських військ у війні проти України, адже Росія у відповідь на таку співпрацю може надавати КНДР все необхідне для розвитку військово-промислового комплексу цієї держави.

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Домовленість між Росією та КНДР

Ігор Козій припустив, що між Росією та Північною Кореєю є домовленість. У відповідь на підтримку Кім Чен Ина у війні, яку країна-агресорка розпочала проти України, окупанти надаватимуть КНДР сучасні технології. Це мало б дозволити північнокорейським збройним силам вийти на новий рівень.

Військовий експерт висловив думку, що Північній Кореї буде непросто опанувати нові технології, бо поруч є Китай.

Не забувайте, попри те, що Сі Цзіньпін начебто перебуває осторонь, але все ж відіграє дуже важливу роль, адже має вплив на КНДР,

– зауважив він.

До слова, Китай офіційно заявив, що немає інформації про присутність північнокорейських військ у Росії. Там також закликали усі сторони сприяти деескалації та політичному врегулюванню конфлікту.