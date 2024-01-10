Хороші і погані новини про постачання Росії ракет з КНДР

Трохи поганих новин із Північної Кореї. Усі вже чули, що ця країна почала постачання в орду своїх балістичних ракет.

Зокрема, за даними The Washington Post, КНДР надала Росії пускові установки до балістичних ракет та кілька десятків балістичних ракет. Росія вже запустила кілька з них по Україні.

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Характеристика ракет

Дальність ракет, за даними США, становить близько 900 кілометрів. На опублікованому графіку показані ракети KN-23 та KN-24 малої дальності.



Балістичні ракети з КНДР / Фото The Washington Post

Твердопаливна ракета КН-23 вперше була випробувана в травні 2019 року і призначена для ухилення від ПРО завдяки польоту нижчою траєкторією.

KN-24 нагадує американську армійську тактичну ракетну систему MGM-140 (ATACMS) і, як і KN-23, призначена для ухилення від протиракетної оборони завдяки польоту більш плоскою траєкторією, ніж традиційні балістичні ракети.

Оцінні характеристики цих ракет становлять:

близько 700 кілометрів для KN-23 (Hwasong-11Ga);

близько 400 кілометрів для KN-24 (Hwasongpho-11Nа).

Пускові установки для обох типів ракет монтуються на колісних та гусеничних військових транспортних засобах. Балістичні ракети KN-23 (Hwasong-11Ga) зовні дуже схожі на російський "Іскандер-М" (а отже, і на "Кинджали", які є авіаційною варіацією "Іскандера") та на південнокорейські ракети Hyunmoo-2B.

Точність влучення ракети може становити орієнтовно 100 метрів у разі супутникового наведення або до 200 метрів у разі застосування інерційної навігації.

За даними розвідки, із серпня порт Расон на північно-східному узбережжі Північної Кореї відвідують російські кораблі, пов'язані з військовою логістичною системою цієї країни.

Кількість поставлених ракет наразі невідома. За наявною інформацією, за весь час випробувань КНДР використала понад 80 таких боєголовок. Це може говорити про велику кількість КN-23 на озброєнні країни.

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Виходячи з радіуса дії балістичних ракет цього типу, Київ, Харків, Дніпро, Черкаси – також у зоні ризику.

Судячи з характеристик, основний захист від цієї ракети є той самий, що і від російського "Іскандера".

Нам треба більше комплексів Patriot

До хороших новин можна зарахувати те, що ми вже маємо досвід збивання "Іскандерів". Тут відзначилася американська система Patriot. Крім того, 3 січня вже відбулася розмова глави Офісу Президента Андрія Єрмака з радником американського президента з національної безпеки Джейком Салліваном. Зважаючи на все, основною темою було збільшення поставок Україні систем ППО в умовах ризиків і можливостей спільного ворога, що зросли.

Хотів би написати – не ігноруйте тривогу. Але, на жаль, у разі запуску балістики тривога може звучати вже після збивання ракети або, не дай Боже, прильоту.

Що може знизити наші ризики?

Нові комплекси Patriot у кожному обласному центрі;

розвідка (зокрема і космічна);

"партизани";

українська армія дронів – мисливців на пускові установки ординців.

Отже, не припиняємо фінансово підтримувати ЗСУ та знайомі вам підрозділи.