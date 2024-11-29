КНДР передала Росії 100 балістичних ракет, 100 артсистем та 5 мільйонів снарядів, – розвідка

Росія залучила до війни проти України Північну Корею. Розвідка свідчить, що КНДР передала Росії ракети, артилерійські системи та снаряди.

КНДР передала Росії понад 100 артилерійських систем та 100 балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Постачання продовжується

У ГУР пояснили, що з жовтня КНДР розпочала постачання артилерійських систем до Росії. Загалом переміщено понад 100 одиниць техніки різних типів, серед яких: 170 міліметрові самохідні артилерійські установки М-1989, 240 міліметрові реактивні системи залпового вогню М-1991. Також продовжується постачання з КНДР до Росії артилерійських боєприпасів великого калібру та балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24.

На сьогодні з території КНДР на територію Росії переміщено понад 60 одиниць 170 міліметрів САУ М-1989 "Koksan", частину з яких планувалось доставити до Саратовського ВАКУ, ймовірно, з метою здійснення підготовки особового складу,

– додали в ГУР.

Крім цього, у відомстві зазначили, що інформації щодо стану цих систем немає.