Скільки ракет КНДР передала Росії та який вони мають вигляд: у BBC розкрили деталі

Попри нещодавні розмови про те, що Кім Чен Ин готується розпочати ядерну війну, аналітики зазначають, що більш безпосередньою загрозою наразі є здатність Північної Кореї розпалювати вже наявні війни та підживлювати глобальну нестабільність.

Ба більше, попри те, що КНДР перебуває під суворими санкціями, у її зброю входять західні компоненти, зокрема зі США та Європи.

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Скільки північнокорейських ракет Росія випустила по Україні

Від січня 2024 року, за словами українських військових, Росія випустила по Україні десятки північнокорейських ракет. Вони вбили щонайменше 24 людини та поранили понад 70.



Уламки ракети з КНДР / фото Conflict Armament Research

Команда Conflict Armament Research проаналізувала сотні компонентів цієї зброї і зробила приголомшливе відкриття.

Річ у тім, що ракети КНДР насичені новітніми західними технологіями.

За останні кілька років більша частина електронних деталей була зроблена в США та Європі. Нещодавно, у березні 2023 року, у США був навіть виготовлений комп'ютерний чіп. Це означає, що Північна Корея незаконно закупила життєво важливі компоненти зброї, провезла їх до країни, зібрала ракету і таємно відправила її до Росії, звідки її потім перевезли на передову та випустили – і все це за лічені місяці,

– пише BBC.

Тобто Північній Кореї, яка перебуває під дуже суворими санкціями, все одно вдається отримати все необхідне для виробництва зброї, причому з надзвичайною швидкістю.

Це неабияк шокувало західних експертів зброї. Використовуючи супутникові знімки, вони змогли помітити чотири російські вантажні кораблі, що курсують туди й назад між Північною Кореєю та російським військовим портом, завантаженими одночасно сотнями контейнерів.

Загалом наразі відомо, що з КНДР до Росії було відправлено щонайменше 7 000 контейнерів, наповнених більш ніж мільйоном снарядів та ракет "Град". Ці оцінки британської компанії Royal United Services Institute підкріплені розвідданими зі США, Великої Британії та Південної Кореї, хоча Росія та Північна Корея заперечують торгівлю.

Випущена 2 січня ракета "Хвасонг-11", яку вперше розібрала українська експертка зі зброї Христина Кімачук, здатна пролетіти до 700 кілометрів.

Доктор Джеффрі Льюїс, експерт із північнокорейської зброї та нерозповсюдження в Інституті міжнародних досліджень Міддлбері, каже, що вони вона не набагато гірша за російські ракети і при цьому ж дуже дешева.

Як Північна Корея обходить санкції

Команда Royal United Services Institute тепер намагається зрозуміти, як КНДР обходить санкції, враховуючи, що компаніям заборонено продавати деталі в Північну Корею.

Ймовірно, річ у тім, що багато комп'ютерних чіпів, які є невід'ємною частиною сучасної зброї, також використовуються для живлення наших телефонів, пральних машин та автомобілів. Вони продаються в усьому світі в приголомшливих кількостях через дистриб'юторів. А це означає, що виробники часто не мають поняття, де в кінцевому підсумку виявляється їх продукція.

Джозеф Бірн, експерт із Північної Кореї з оборонного аналітичного центру Royal United Services Institute, зауважив, що північнокорейці, які мешкають за кордоном, створюють фіктивні компанії в Гонконгу або інших країнах Центральної Азії. Вони купують товари, використовуючи переважно вкрадені гроші.

Потім вони відправляють продукцію до Північної Кореї, зазвичай, через її кордон з Китаєм. Якщо фейкова компанія буде виявлена, на її місці швидко з'явиться інша.

Зверніть увагу. І Росія, і Китай відмовляються запроваджувати нові санкції проти Північної Кореї з 2017 року. Купуючи зброю Пхеньяну, Москва зараз порушує ті санкції, за які вона колись голосувала як член Ради безпеки ООН.

На початку 2024 року воно фактично розпустило групу ООН, яка відстежувала порушення санкцій, імовірно, щоб уникнути перевірки.

Як Росія платить КНДР за зброю

Також у березні RUSI зафіксувало постачання великих обсягів нафти з Росії до Північної Кореї, а залізничні вагони, наповнені, ймовірно, рисом та борошном, перетинали сухопутний кордон цих країн.

Аналітики також вважають, що Росія могла б постачати Півночі сировину для продовження виробництва ракет або навіть військової техніки, такої як винищувачі, і, у крайньому випадку, технічну допомогу для вдосконалення своєї ядерної зброї.

Крім того, КНДР вперше отримує можливість випробувати свої новітні ракети в умовах реальної війни. Маючи ці цінні дані, вона може зробити їх кращими.

Доктор Джеффрі Льюїс прогнозує, що у майбутньому Північна Корея стане великим постачальником ракет до країн блоку Китай – Росія – Іран.

Після нападу Ірану на Ізраїль цього місяця США заявили, що вони "вкрай стурбовані" тим, що Північна Корея може працювати з Іраном над своїми програмами ядерної та балістичної зброї.