КНДР поставила Росії 1,5 мільйона артилерійських снарядів, але частина з них не працює

Росія отримує снаряди від Північної Кореї. Щоправда, якість цього озброєння залишає бажати кращого.

Представник ГУР Вадим Скібіцький розповів, що Росія отримує від КНДР артилерійські снаряди, виготовлені 50 років тому. Вони або непридатні до використання, або потребують ретельної перевірки.

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Росії не вистачає власних снарядів

Відповідно до статистики, Росія вже імпортувала 1,5 мільйона боєприпасів з КНДР. Скібіцький зауважив, що Північна Корея віддає старі речі і просить в обмін певні технології, зокрема, ракетні та підводні технології з метою розвитку власної оборонної промисловості.

Це ще раз доводить, що Росії не вистачає власних виробничих потужностей для швидкого і потужного нарощування виробництва ракет. Якби вона цього не робила, то навіщо б вона просила про це Північну Корею,

– запитав Скібіцький.

Водночас військові Південної Кореї, заявили минулого місяця, що, відповідно до розмірів контейнерів, відправлених до Росії, КНДР могла поставити три мільйони артилерійських снарядів.

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