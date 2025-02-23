"Сильно крокують вперед": Буданов розповів про виробництво зброї у Росії та снаряди з КНДР

Країна-агресорка посилює свій військовий потенціал. Кирило Буданов оцінив виробництво росіянами озброєння.

Росія не відмовляється від досягнення своєї стратегічної мети. Просування у ворога є, але темпи абсолютно не такі, про які вони мріяли. Усе йде ще більш-менш контрольовано. Про це на пресконференції заявив глава ГУР Кирило Буданов, передає 24 Канал.

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Виробництво зброї у Росії

За словами Буданова, темпи виробництва основних видів озброєння у Росії зберігаються на рівні минулого року або частково зменшені. Найбільшого успіху окупантам вдалося досягти у виготовлені керованих авіабомб та дронів. Вони наростили об'єми виробництва і сильно "крокують вперед".

Водночас генерал зазначив, що половина снарядів, якими загарбники забезпечують фронт, є північнокорейськими. КНДР на 50 відсотків задовольняє потребу окупаційного війська у боєприпасах. Також відбувається масштабне постачання з Північної Кореї 172-мм самохідних гаубиць і 240-мм реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, що солдати з КНДР беруть участь у штурмах проти Сил оборони у Курській області. Останнім часом північнокорейські військові змінили тактику на більш розведені формування для протидії українським силам. ISW повідомляє, що зміни в тактиці можуть свідчити про те, що північнокорейські війська отримують "цінний бойовий досвід".