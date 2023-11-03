Мільйон снарядів Росії від КНДР: військовий експерт припустив, чи змінять вони хід війни

Північна Корея могла передати Росії близько 1 мільйона артилерійських снарядів. Щомісяця Росія відстрілює близько 300 тисяч снарядів. Отже, відповідної кількості боєприпасів ворогу може вистачити на 2 – 3 місяці активної війни.

Нічого хорошого у мільйоні снарядів для ворога, звісно, немає. Утім, як припустив військовий експерт Павло Нарожний 24 Каналу, принципово це не може змінити перебіг війни.

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Керівник Головного управління ракетних військ, артилерії та безпілотних систем Генштабу Сергій Баранов заявив, що українські захисники ведуть успішну контрбатарейну боротьбу. У деяких випадках артилерійські системи ворога знищуються щойно виходять на вогневі позиції.

, окрім співпраці з Північною Кореєю Росія налагоджує виробництво власних артилерійських снарядів. Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що у 2024 році Росія, ймовірно, зможе підтримувати достатню інтенсивність артилерійського вогню в Україні. Втім, вона буде на відносно нижчому рівні ніж у 2022 році.

Крім того, й російські воєнкори бідкаються, що окупанти бояться виходити на вогневі позиції, щоб не отримати удар у відповідь.

Нічого гарного у цьому мільйоні снарядів немає, але принципово хід війни він ніяк не змінить,

– підсумував військовий експерт.

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