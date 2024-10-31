Війська КНДР можуть доєднатись до бойових дій на Донеччині, – голова ЦПД

Північнокорейські військові вже присутні на окупованих територіях України, зокрема на Донеччині. Росія планує використовувати їх для посилення своїх позицій на фронті.

Росія готується використовувати підрозділи військових із Північної Кореї на бойових позиціях у Донецькій області. Про це розповів голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко під час телемарафону.

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Чому північнокорейські війська можуть напасти на Україну

Інженерні війська з КНДР вже деякий час перебувають на тимчасово окупованих територіях України. За словами керівника ЦПД, ці підрозділи спершу були залучені до інженерних робіт у Донецьку, але з’явилася ймовірність, що російські військові застосують їх у бойових діях саме на Донецькому напрямку.

Зверніть увагу! Щоб замаскувати участь військових КНДР, їх планують переодягнути у російську форму, видати російські документи й змішати з іншими підрозділами, зокрема, з військовими калмицького та бурятського походження, що ускладнить їх ідентифікацію.

Після первинної "обкатки" на Донецькому напрямку ці підрозділи планують залучати до бойових дій на інших позиціях.

Коваленко зазначив, що присутність північнокорейських військових в окупованих районах може становити додаткову загрозу для українських сил, і підкреслив важливість не применшувати цей ризик.

Нагадаємо, за словами Сергія Кислиці війська з КНДР почнуть брати участь у бойових діях проти ЗСУ з листопада.

Нещодавно також стало відомо, що близько трьох тисяч північнокорейських військових привезли до Курської області Росії та розмістили приблизно за 50 кілометрів від українського кордону.