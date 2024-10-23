Німеччина викликала "на килим" посла КНДР через залучення північних корейців до війни в Україні

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало "на килим" посла Північної Кореї. Це сталося на тлі інформації про залучення північнокорейських військ для війни проти України.

Про це МЗС Німеччини написали у дописі у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Наразі мовиться про відправлення приблизно 3 тисяч північнокорейських військ.

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МЗС Німеччини викликала на роз'яснення посла КНДР

У МЗС Німеччини наголосили, що підтримка Північною Кореєю російської агресивної війни також безпосередньо загрожує безпеці Німеччини та європейському мирному порядку.

Якщо повідомлення про північнокорейських солдатів в Україні правдиві та Північна Корея підтримує військами російську агресивну війну в Україні, це буде серйозним порушенням міжнародного права КНДР,

– зазначили в німецькому міністерстві.

Там зауважили, що на тлі цих даних Міністерство закордонних справ Німеччини 23 жовтня викликало тимчасового повіреного у справах Північної Кореї для роз'яснень.

До слова, глава ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю журналістам розповідав, що 23 жовтня перші війська КНДР прибудуть до Курської області Росії. Вони будуть допомагати росіянам захищати Курську область від операції ЗСУ. Однак наразі кількість північнокорейських військових, яких перемістять в цей російський регіон, невідома.