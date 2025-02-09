Попри резолюцію Радбезу ООН: Північна Корея відправила тисячі робітників до Росії

Упродовж 2024 року Північна Корея відправила тисячі своїх робітників у Росію. Такі дії є явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН проти Пхеньяна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yonhap. Зазначається, що цей крок стався на тлі постійної підтримки Північною Кореєю військових зусиль Росії проти України.

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Тисячі робітників із КНДР їдуть у Росію

Згідно з даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, минулого року КНДР відправила тисячі робітників на різні будівельні майданчики по всій Росії через нестачу робочої сили, що виникла внаслідок вторгнення в Україну.

Варто зазначити, що, згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН 2017 року, Північній Кореї заборонено відправляти своїх громадян на роботу за кордон. Документ також передбачав, що всі робітники з КНДР повинні були повернутися на батьківщину до грудня 2019 року.

Південна Корея підозрює КНДР та Росію у використанні студентських віз для відряджання північнокорейських працівників. Торік у Росію в'їхав 13 221 громадянин Північної Кореї – це приблизно в 12 разів більше, ніж роком раніше. Серед них було 7887 осіб, які стверджували, що приїхали нібито з освітньою метою.

До слова, раніше стало відомо, що Росія погодилася допомогти КНДР в розробці та масовому виробництві різних типів безпілотників в обмін участь північнокорейських військ у бойових діях на Курщині. Таким чином КНДР використовує війну в Україні як полігон для випробування власного військового потенціалу.