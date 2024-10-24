США назвали військових КНДР в Україні законними цілями

На тлі інформації про відправлення військових КНДР для участі у війні проти України на боці Росії у США заявили, що у разі їхньої участі вони стануть законними цілями для Сил оборони.

Про це, як пише ЄП, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу напередодні, 23 жовтня.

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Кірбі назвав солдатів КНДР законними цілями для ЗСУ

На думку Кірбі, північнокорейські військові в разі участі у війні проти України стануть законними цілями, так само як і російські.

Якщо вони справді братимуть участь у війні проти України, вони – законні цілі, законні військові цілі. Й українські військові захищатимуться від північнокорейських військових в той же спосіб, у який вони захищаються від російських,

– заявив він.

За його словами, наразі у Вашингтоні не володіють точними даними про те, навіщо війська Кім Чен Ина вирушили до Росії. Також США не можуть стверджувати, що північнокорейські солдати будуть залучені до бойових дій проти Збройних Сил України.

"Можливість поранених чи загиблих військових із КНДР, які воюють проти України – гадаю, вона цілком реальна, якщо вони справді воюватимуть", – сказав американський посадовець.

До слова, в українських партнерів з'являється все більше доказів про присутність військ КНДР у Росії. Наразі цю інформацію також підтвердили й в НАТО. Країни-члени Альянсу мають докази, що Пхеньян відправив своїх військових до Росії.