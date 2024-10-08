КНДР, ймовірно, направить військових до України для підтримки Росії, – Yonhap News

КНДР вже тривалий час підтримує Росію у війні проти України. У Міноборони Південної Кореї заявили, що КНДР, ймовірно, направить своїх військових до України.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко зазначив, що війська КНДР вже тривалий час допомагають Росії у війні. Про це пише Yonhap News з посиланням на Міноборони Південної Кореї.

Дивіться також Кім Чен Ин хоче, щоб КНДР швидше стала "ядерною наддержавою"

Чи відправить КНДР свої війська на допомогу Росії

В Міноборони Південної Кореї вважають, що КНДР, ймовірно, направить свої війська в Україну.

Оскільки Росія і Північна Корея підписали взаємний договір, схожий на військовий альянс, можливість такого розгортання дуже ймовірна,

– заявив міністр оборони Кім Йон.

Коваленко зазначив, що КНДР вже направила свої війська до України.

"Я розповідав, що військові КНДР в обмежених кількостях, переважно інженерні, здійснюють нагляд за якістю і використанням пхеньянської зброї російською армією", – мовиться у повідомленні.

Він додав, що деякі солдати Північної Кореї вже загинули. Також ці військові звітують Кіму про те, що балістичні ракети KN23 та боєприпаси "переважно низької якості".

Нагадаємо, що 4 жовтня у ЗМІ з'явилася інформація, що ЗСУ ракетним ударом поблизу Донецька могли ліквідувати 6 офіцерів з КНДР, ще 3 могли зазнати поранень. Також внаслідок атаки, ймовірно, загинути 20 російських військових.