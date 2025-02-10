Заміна "Шахедам" і "Ланцетам": Росія розпочинає виробництво нових дронів у КНДР

Росія і КНДР посилять співпрацю у виготовленні дронів. Акцент буде зроблено на їх масовості.

Окупанти вже використовують на фронті новий дрон "Италмас". Згодом ворог матиме у розпорядженні також інші БпЛА. Їх виготовлятимуть у КНДР відповідно до умов оборонного союзу, укладеного між обома країнами, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.

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Що відомо

Очікується, що у Північній Кореї розпочнеться виробництво значно простіших за Shahed-136 чи "Ланцет", але не менш небезпечних дронів. Про це повідомило японське видання NHK. У його статті йдеться, що вже цього року Пхеньян і Москва візьмуться за виготовлення безпілотників.

Журналісти припускають, що у КНДР цілком може розпочатися виробництво дронів-камікадзе низькотехнологічного рівня щось на кшталт російських "Молнії" та "Гербери".

Комплектуючі для таких дронів братимуть з Китаю. Для виготовлення цих безпілотників не потрібно багато часу, адже вони не потребують складних технологій. Їх можна зібрати з широкодоступних матеріалів руками дешевої малокваліфікованої робочої сили.

До слова, в Україні запустять проєкт "Лінія дронів", що об'єднає найкращі підрозділи аеророзвідки для ефективнішого використання БпЛА у війні з Росією.