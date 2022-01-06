КНДР випробуваала надзвукову ракету
6 січня 2022 , 09:15Читать новость на русском
Джерело:"Ренхап"
З'явилась інформація, що Північна Корея напередодні свят випробувала гіперзвукову ракету. У КНДР 6 січня це підтвердили.
Дальність польоту ракети оцінили в 700 кілометрів. Північна Корея заявила, що снаряд "точно влучив у ціль".
До речі КНДР запустила невідомий снаряд у бік моря: Японія та США вже відреагували
Він пролетів вгору на 120 кілометрів. До слова, лідер КНДР Кім Чен Ин на запуску не був присутній.
Що цьому передувало
КНДР випустила невідомий снаряд у бік своїх східних вод 5 січня. У Міноборони Японії заявили, що, вочевидь, це була балістична ракета.
У ВС США теж відреагували. Зазначили, що запуск ракети не становить загрози для Штатів або їхніх союзників.
Попередні запуски ракет Північної Кореї
- У жовтні КНДР теж здійснила запуск ракет. Тоді країна запустила 2 ракети у бік Японського моря. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда схарактеризував такі дії як вкрай прикрі. Інформацію про ракетні випробування підтвердили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.
- У вересні 2021 року КНДР також запустила балістичну ракету в Японське море. Тоді Японія заявила, що дії КНДР є загрозою для світу.