КНДР випробувала новий тип крилатих ракет великої дальності

Північна Корея провела випробування нових крилатих ракет великої дальності. Стрільби відбулися після двох років досліджень.

Випробування ракет відбулися на вихідних – 11 і 12 вересня. Про це повідомила Центральна інформаційна агенція КНДР.

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Систему такого озброєння розробляли 2 роки

Як зазначають північнокорейські державні ЗМІ, розробка крилатої ракети великої дальності просувається вперед. Такі ракети є стратегічною зброєю, що має величезне значення.

Відбувається все в межах "наукового та надійного процесу розробки системи озброєння", що триває вже щонайменше 2 роки.

За цей час, зокрема, провели детальні випробування ракети, тяги двигуна на землі, управління та наведення, потужності боєголовки, а також різні льотні випробування. Усі випробування були успішними.

І цього разу запуск ракети був успішним

За даними ABC News, ракета вразила ціль з відстані 1,5 тисячі кілометрів. Летіла вона приблизно 2 години.

На запуску були присутніми різні північнокорейські посадовці та науковці. Чи відвідав захід лідер КНДР Кім Чен Ин – жодної згадки немає.

Нещодавно у КНДР проводили військовий парад

9 вересня з нагоди 73-ї річниці заснування Північної Кореї у країні влаштували військовий парад. Щоправда, відбувся він без балістичних ракет.

У нічному параді взяли участь пожежні машини, трактори та колона людей в спецодязі. Також був присутнім Кім Чен Ин.

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