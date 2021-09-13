КНДР випробувала новий тип крилатих ракет великої дальності
Джерело:Yonhap
Північна Корея провела випробування нових крилатих ракет великої дальності. Стрільби відбулися після двох років досліджень.
Випробування ракет відбулися на вихідних – 11 і 12 вересня. Про це повідомила Центральна інформаційна агенція КНДР.
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Систему такого озброєння розробляли 2 роки
Як зазначають північнокорейські державні ЗМІ, розробка крилатої ракети великої дальності просувається вперед. Такі ракети є стратегічною зброєю, що має величезне значення.
Відбувається все в межах "наукового та надійного процесу розробки системи озброєння", що триває вже щонайменше 2 роки.
За цей час, зокрема, провели детальні випробування ракети, тяги двигуна на землі, управління та наведення, потужності боєголовки, а також різні льотні випробування. Усі випробування були успішними.
І цього разу запуск ракети був успішним
За даними ABC News, ракета вразила ціль з відстані 1,5 тисячі кілометрів. Летіла вона приблизно 2 години.
На запуску були присутніми різні північнокорейські посадовці та науковці. Чи відвідав захід лідер КНДР Кім Чен Ин – жодної згадки немає.
Нещодавно у КНДР проводили військовий парад
9 вересня з нагоди 73-ї річниці заснування Північної Кореї у країні влаштували військовий парад. Щоправда, відбувся він без балістичних ракет.
У нічному параді взяли участь пожежні машини, трактори та колона людей в спецодязі. Також був присутнім Кім Чен Ин.
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