Ціна підтримки: Росія розплачується з КНДР ракетними технологіями за постачання зброї

Союзники у НАТО наголошують на необхідності розширення допомоги Україні. За їхньою інформацією, Росія платить КНДР ракетними технологіями, отримуючи зброю для війни в Україні.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте після зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє Укрінформ. Зазначається, що допомога Україні має бути суттєво посилена.

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НАТО закликає збільшити підтримку Україні

Марк Рютте відзначив, що для стримування Росії та відкидання її сил потрібні додаткові зусилля, зокрема в розширенні оборонного виробництва та фінансування.

Також він звернув увагу на загрозу з боку Північної Кореї, яка співпрацює з Росією, постачаючи їй зброю та боєприпаси в обмін на технології.

Це, за словами Рютте, становить небезпеку для НАТО, США, а також для союзників в Азії. Рютте підкреслив, що КНР та Іран також підтримують Росію, обминаючи санкції та надаючи технології, які сприяють ескалації конфлікту.

Це є свідченням того, що конфлікт в Україні має глобальний вплив, і тому ми маємо діяти згуртовано та посилювати нашу підтримку, щоб Україна могла здобути перемогу,

– підсумував Рютте.

Раніше Марк Рютте висловлював занепокоєння щодо залучення військ Північної Кореї у війну з Україною.

За його словами, Росія залежить від Китаю, Ірану та Північної Кореї, що підтримують її економіку, постачають дрони та ракети, а також надають боєприпаси та війська. Тому він вбачає загрозу в співпраці Росії та Північної Кореї.

У Сеулі ж офіційно підтвердили, що солдати з Північної Кореї воюють за Путіна. Проте там не вказали, в яких саме військах помітили корейців.



