"Як ними командувати?": Зеленський прокоментував залучення армії КНДР до війни на боці Росії

Росія заручилася допомогою КНДР та уже направила на окуповані українські території північнокорейських військових. Зокрема, Україна зафіксувала там присутність офіцерів та технічного персоналу з КНДР.

Схоже, їх відправили на війну проти України раніше, щоб згодом здійснити відправку контингенту. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає 24 Канал.

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У Росії та КНДР можуть виникнути складнощі на полі бою

Президент Зеленський вважає, що у росіян виникнуть певні складнощі із північнокорейцями.

Як ними керувати, як командувати? Я маю на увазі, мову спілкування. Думаю, це серйозні складнощі,

– зауважив він.

При цьому, на тлі новин про залучення військ КНДР до війни, Україна контактує із Південною Кореєю. Зеленський зауважив, що між країнами "є нормальний діалог та підтримка".

Щоправда, Південна Корея має деякі обмеження щодо передачі військової допомоги.

До слова, у Північній Кореї вперше прокоментували відправлення своїх військ на війну проти України. Постійний представник КНДР в ООН Ча Сон Нам назвав таку інформацію "безпідставними чутками".