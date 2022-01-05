КНДР запустила невідомий снаряд у бік моря: Японія та США вже відреагували

КНДР у середу, 5 січня, випустила невідомий снаряд у бік своїх східних вод. У Міноборони Японії вже відреагували. Там наголосили, що це вочевидь була балістична ракета.

КНДР запустила ракету вперше за майже 2 місяці. Це свідчить, що країна зосередилася на розширені власного арсеналу.

Зауважте Південна Корея погодила зі США проєкт договору про закінчення Корейської війни

Реакція США та Японії

Пресслужба ВС США також повідомила, що вочевидь КНДР запустила балістичну ракету. Це не становить загрози для Штатів або їхніх союзників.

Берегова охорона Японії вже повідомила, що ракета приземлилася у Японське море. Водночас, за попередніми даними, вона перебуває за межами економічної зони Японії.

Запуск ракет у жовтні

Попередній запуск ракет КНДР здійснила у жовтні 2021 року. Тоді країна запустила 2 ракети у бік Японського моря.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда схарактеризував дії КНДР як вкрай прикрі.

Тоді інформацію про ракетні випробування Північної Кореї також підтвердили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.