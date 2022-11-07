Імітація ударів по США та Південній Кореї: у КНДР прокоментували запуски ракет
Джерело:Reuters
Нещодавні ракетні запуски КНДР були імітацією ударів по Південній Кореї та Сполучених Штатах Америки. Це зробили на тлі проведення "небезпечних військових навчаннь" двох країн.
Минулого тижня Північна Корея провела випробувальні пуски кількох ракет і випустила сотні артилерійських снарядів у морі. Це відбувалось на тлі шестиденних повітряних навчань Південної Кореї і США.
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"Репетиція ударів"
Армія КНДР заявила, що вона провела заходи, що імітують атаки на авіабази і літаки, а також на велике південнокорейське місто, щоб "розбити стійку військову істерію ворогів".
Офіційні особи Південної Кореї і США також заявили, що Пхеньян провів технічну підготовку до випробування ядерного пристрою, що стало першим випадком з 2017 року.
Напруженість між країнами зростає, оскільки Північна Корея здійснила рекордну кількість ракетних запусків цього року. Зокрема, 2 листопада країна запустила щонайменше 23 ракети, а наступного дня провели запуск міжконтинентальної балістичної ракети.
Як прокоментували ситуацію у Штатах та Південній Кореї
Високопоставлені дипломати зі США, Японії та Південної Кореї провели телефонну розмову та засудили нещодавні випробування, включно з "нерозважливим" запуском ракети, яка впала біля узбережжя Південної Кореї минулого тижня.
Як повідомив офіційний представник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, південнокорейське судно підняло уламки, які ймовірно є частиною північнокорейської балістичної ракети малої дальності (SRBM). Це перший випадок, коли північнокорейська балістична ракета впала поблизу південнокорейських вод.
КНДР активізовує свої військові сили: що відомо
- 5 листопада КНДР запустила 4 ракети малої дальності в бік Жовтого моря. Лідер країни не дуже задоволений спільними авіаційними навчаннями Південної Кореї та США.
- Напередодні, 4 листопада, стало відомо, що країна підняла у небо близько 200 військових літаків. Їх виявили у різних місцях повітряного простору.
- 2 листопада, КНДР вперше за місяць запустила балістичні ракети в бік Японського моря. При цьому вона порушила морський кордон Південної Кореї. Згодом стало відомо, що таких ракет було випущено щонайменше 10.
- В КНДР заявили, що нещодавні випробування ядерної зброї – попередження для Вашингтона та Сеула, адже не вітають спільні навчання цих країн. Ба більше КНДР заявила, що через це вони "заплатять найжахливішу ціну в історії".
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