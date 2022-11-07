Імітація ударів по США та Південній Кореї: у КНДР прокоментували запуски ракет

Нещодавні ракетні запуски КНДР були імітацією ударів по Південній Кореї та Сполучених Штатах Америки. Це зробили на тлі проведення "небезпечних військових навчаннь" двох країн.

Минулого тижня Північна Корея провела випробувальні пуски кількох ракет і випустила сотні артилерійських снарядів у морі. Це відбувалось на тлі шестиденних повітряних навчань Південної Кореї і США.

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"Репетиція ударів"

Армія КНДР заявила, що вона провела заходи, що імітують атаки на авіабази і літаки, а також на велике південнокорейське місто, щоб "розбити стійку військову істерію ворогів".

Офіційні особи Південної Кореї і США також заявили, що Пхеньян провів технічну підготовку до випробування ядерного пристрою, що стало першим випадком з 2017 року.

Напруженість між країнами зростає, оскільки Північна Корея здійснила рекордну кількість ракетних запусків цього року. Зокрема, 2 листопада країна запустила щонайменше 23 ракети, а наступного дня провели запуск міжконтинентальної балістичної ракети.

Як прокоментували ситуацію у Штатах та Південній Кореї

Високопоставлені дипломати зі США, Японії та Південної Кореї провели телефонну розмову та засудили нещодавні випробування, включно з "нерозважливим" запуском ракети, яка впала біля узбережжя Південної Кореї минулого тижня.

Як повідомив офіційний представник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, південнокорейське судно підняло уламки, які ймовірно є частиною північнокорейської балістичної ракети малої дальності (SRBM). Це перший випадок, коли північнокорейська балістична ракета впала поблизу південнокорейських вод.

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