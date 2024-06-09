КНДР знову відправила близько 330 повітряних куль зі сміттям у бік Південної Кореї

У суботу, 8 червня, Північна Корея відновила запуски повітряних куль зі сміттям через кордон до Південної Кореї. Схожі випадки вже фіксувалися на початку червня та наприкінці минулого місяця.

Про те, що КНДР відновила запуски повітряних куль зі сміттям у Південну Корею, повідомили у виданні Yonhap. Деталі про вміст цих повітряних куль та їхнє переміщення, читайте далі в матеріалі.

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Північна Корея знову відправила повітряні кулі зі сміттям

Відповідно до інформації агенції, Об'єднаний комітет начальників штабів повідомив про виявлення близько 330 повітряних куль зі сміттям, запущених КНДР з 8 червня. Зазначимо, що понад 80 з них приземлилися на території Південної Кореї, а решта, не змогли досягти країни.

За даними видання, повітряні кулі складалися із сміття, такого як пластик та обривки паперу. Додамо, що південнокорейські військові готуються до можливості запуску додаткових повітряних куль з боку КНДР.

Місцева влада радить жителям не торкатися об'єктів і повідомляти про них військовим чи поліцейським.

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