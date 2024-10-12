"За крок до ядерного удару по Україні": чому книга Боба Вудворда спричинила скандал у США

.

Вже 15 жовтня стартує продаж книги легендарного журналіста Боба Вудворда "Війна", головним героєм якої фактично став Дональд Трамп, а фоном – російська агресія проти України. Той факт, що книга виходить за декілька тижнів до виборів президента США, де знову за посаду змагається Трамп, привернула до "Війни" загальний інтерес.

І не дарма, адже джерела Вудворда буквально "хоронять" Трампа і показують, якої жахливої помилки припустилися американські виборці у 2016 році. 24 Канал розповідає про нову книгу Боба Вудворда та переповідає історії з неї, які найбільш шокують.

Хто такий Боб Вудворд та чи варто довіряти його книзі

Боб Вудворд – це легенда журналістики та стандарт для цієї професії. Також, він, мабуть, найвідоміший у світі журналіст і учасник дійсно історичних подій.

Саме завдяки статтям Боба Вудворда та його колеги по The Washington Post Карла Бернштейна у 1972 році вибухнув "Вотергейтський скандал" і було викрито брудні трюки адміністрації президента Річарда Ніксона. У підсумку Ніксон був змушений піти з посади у відставку, а журналісти стали героями.



Боб Вудвард у The Washington Post у 1974 році / Фото: Рон Галелла / WireImage, Майкл Ковач / Getty

Їхня слава зросла в рази після виходу книги "Вся президентська рать", за якою миттєво у 1976-му вийшов художній фільм, де Вудворда і Бернштейна зіграли зірки першого ешелону Роберт Редфорд і Дастін Гофман відповідно.

Ще одним неочевидним вигодонабувачем "Вотергейтського скандалу", який розкрили журналісти The Washington Post, стала порноіндустрія, адже анонімне джерело Вудворда і Бернштейна з легкої руки їхнього редактора отримало псевдонім "Глибока горлянка". Що дало популярному порнофільму просто культовий статус.

До речі, Вудворд і Бернштейн не розкрили імені свого інформатора і це зробив він сам у 2005 році ("Глибокою горлянкою" виявився тодішній заступник директора ФБР Марк Фелт). Саме цей факт надихнув інших інформаторів журналістів у високих кабінетах бути відвертими та не боятися, що їх викриють.

Сам Вудворд спершу називав своє джерело як MF – нібито скорочення від "мій друг"/my friend (тобто першими літерами імені та прізвища інформатора), що було не дуже професійно. Тому новий псевдонім, який отримав Фелт, був не лише кращим, але й, можливо, рятівним.



Пізніше Вудворд був значно обачнішим. Саме тому, одним з джерел нової книги Вудворда став чинний учасник кампанії Дональда Трампа.



Марк Фелт у 1980 році у Вашингтоні / Фото Джастін Салліван / Getty

З того часу Боб Вудворд отримав дві Пулітцерівські премії та написав зо 2 десятки книжок у жанрі нон-фікшн, побудованих здебільшого на інтерв’ю з впливовими та добре поінформованими особами. Часто анонімними, але це той випадок, де репутація ветерана журналістики та заступника головного редактора The Washington Post буда гарантією як якості, так і правдивості.

Вудворд – великий педант і прагматик, його інтерв’ю тривають багато годин, він звертає увагу на все і тому в книгах з’являються просто унікальні дрібниці, що й створюють атмосферу дійсно глибокої історії.

Про що нова книга Вудворда і чи була Україна за крок від ядерного удару

Хоч книга й отримала назву "Війна", а її героями стали Камала Гарріс, Джо Байден, Володимир Зеленський і Біньямін Нетаньягу, насправді вона, як і попередня – "Страх", знову про Дональда Трампа. А російська агресія є лише фоном.

Головним же є реакція Трампа на неї. Але не лише Трампа. Вудворд пише і про реакцію чинної адміністрації Білого дому (президента Байдена та віцепрезидентки Гарріс), адже повномасштабне вторгнення почалося не в часи каденції Трампа.

Зокрема, Вудворд пише що напередодні вторгнення Росії Камала Гарріс під час зустрічі на Мюнхенській конференції з безпеки переконувала Зеленського евакуюватися (тобто втекти з Києва).

Також Вудворд пише про те, що американська розвідка вважала цілком реальною ядерну атаку росіян проти України восени 2022 року (коли окупанти були розбиті на Харківщині та змушені були тікати з Херсона).

Журналіст розповідає про телефонну розмову очільника Пентагону Ллойда Остіна та тодішнього російського міністра оборони Шойгу. Вона відбулася на підвищених тонах і фактично включала погрози американців росіянам.

Пане міністре. Я керую найпотужнішими збройними силами у світі. Я не погрожую,

– Боб Вудоврд переповідає розмову Ллойда Остіна з Сєргєєм Шойгу від жовтня 2022 року.

Крилаті фрази Байдена та правда про інтелект Трампа

У книзі багато гучних та яскравих фраз. Чого лише варті крилаті вирази Байдена:

"Вони все прос*али у 2014-му" (про те, що Обама проспав російське загарбання Криму) або

"Цей сучий син, Бібі Нетаньягу, він поганий хлопець. Він поганий, бляха, хлопець" (про теперішні події на Близькому Сході, так у "Війні" Вудворд пише не лише про українську війну).

Втім, навіть ці емоційні заяви не руйнують чинної картини світу та легко вписуються в контекст. А от вчинки Трампа дійсно шокують.

Для своєї нової книги 81-річний Боб Вудворд поговорив із понад 20 членами команди Трампа в часи його президентства, а також із деякими чинними представниками його оточення та кампанії.

Домогтися від них відвертості не було особливо складно, адже Дональд Трамп за час свого президентства пересварився практично з усіма професіоналами у своєму оточенні й примусив піти у відставку ледь не всіх, хто мав відмінну від його власної думку та міг щось йому заперечити.

Так, ще з часів "Страху" (книга вийшла у 2018-му) ми знаємо, що члени команди Трампа вважали його недоумком. Зокрема, голова апарату Білого дому Джон Келлі називав колишнього патрона "ідіотом", а міністр оборони Джеймс "Скажений пес" Меттіс запевняв, що інтелект 45-го президента США десь на рівні учнів середньої школи.



В принципі, це не ті інсайди, про які ми не здогадувались, але з вуст персонажів такого рівня вони набувають особливої сили та звучать як діагноз.

Контакти Трампа з Путіним

Саме продовженням анамнезу Трампа і стала нова книга Вудворда. У ній автор розкриває тему стосунків Трампа з Путіним, про які сам Трамп постійно говорить і називає Путіна своїм другом.

Вудворд стверджує, що навіть зараз контакти Трампа з Путіним не припинилися, і після відставки Трамп розмовляв з російським диктатором мінімум 7 разів телефоном. Востаннє – у 2024 році, телефонна розмова відбулася у маєтку Трампа в Мар-а-Лаго у форматі тет-а-тет, оскільки Трамп наказав вийти своїм секретарям з приміщення.

Що в той момент робив Путін – невідомо. Але, якщо зважати на велику статтю колег з The New York Times, в якій розповідається історія перетворення 45-го президента США на маріонетку російського диктатора (тут вже час згадувати інший голлівудський фільм – "Кандидат від Маньчжурії"), то можна припустити, що Путін під час тої розмови самовдоволено посміхався.

Також Вудворд торкається теми парламентської кризи в США кінця 2023 – початку 2024 року, заручницею якої стала України. Тоді Трамп та його прихильники заблокували виділення допомоги Україні, що призвело до глибокої кризи на фронті та тривалого наступу Росії (продовжується й нині).

Як стверджує автор, лише особисте втручання спікера Палати Представників Майка Джонсона дозволило переконати Трампа припинити блокаду. Той зумів донести до Трампа думку, що допомога Україні може бути козирем під час виборів.

Реакція на книгу Боба Вудворда

Речник кампанії Трампа Стівен Чунг інформацію з книги Вудворда, яку The Washington Post подали як окремі статті, заперечує.

Пан Чунг також заявив, що книга Вудворда "або має бути на розпродажі у відділі художньої літератури в книжковому магазині зі знижками, або використовуватися як туалетний папір".

Те саме, до речі, робить і речник Путіна Дмітрій Пєсков. Щоправда, він визнав те, що Трамп направив Путіну в подарунок вакцини від Covid-19, які той радо прийняв.

Нагадаємо, саме під час коронавірусної ізоляції Путін ухвалив остаточне рішення про повномасштабне вторгнення до України.

У Білому домі також відреагували на можливі контакти Трампа з Путіним. Там занепокоєні та натякнули, що Трамп виступав проти збільшення допомоги Україні для захисту від російської агресії не просто так.

Головний висновок, який робить Вудворд полягає в тому, що витівки Ніксона в порівнянні з тим, що зробив і ще може зробити Трамп, – дитячі пустощі. І саме це робить його ще більш непридатним для посади в Овальному кабінеті, ніж Ніксон, який змушений був подати у відставку після викритого Вудовордом і Бернштейном Вотергейтського скандалу.

Трампа ж не зуміли вибити навіть постійні викриття в брехні, численні судові справи та спровокований ним заколот, який зазнав повного фіаско. Тож залишаються вибори 5 листопада, а також книга, яка виходить за три тижні до них і яка, можливо, зможе переконати виборців не робити найбільшу помилку у житті.

Якщо ж не допоможе і вона, тоді на виборців чекає останній аргумент – 11 жовтня 2024 в американському прокаті стартує художній фільм "Учень" про молоді роки Дональда Трампа та його перетворення на "поганого хлопця". Головну роль (тобто самого Трампа) у стрічці зіграв Себастьян Стен.