Книжковий Арсенал 2018: дата масштабного літературно фестивалю

Літературний фестиваль "Книжковий Арсенал" цього року пройде у Києві вже увосьме. Фестиваль триватиме з 30 травня по 3 червня в "Мистецькому Арсеналі".

Близько 200 українських письменників і 100 гостей з 31 країн світу – це все про масштабний "Книжковий арсенал", який відбудеться з 30 травня по 3 червня.

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"Книжковий арсенал" – це інтелектуальна подія країни, що об’єднує літературу й мистецтво. Понад 150 видавництв і нішевих проектів представлять свої найкращі новинки, а дизайнери, ілюстратори, художники – виставкові проекти.

Якщо минулих років на фестивалі говорили про літературу в часи війни, а також про сміх у часи кризи, то цього року кураторська команда фестивалю пропонує зазирнути у майбутнє. Фокус-тема цьогорічного фестивалю – "Проект майбутнього".



Книжковий Арсенал 2018 триватиме з 30 травня по 3 червня

Про що людство мріє далі? Яким буде майбутній світовий устрій, які шанси в демократії перед лицем гібридних викликів? Як протистояти дегуманізації у часи змін? Чи спроможні сучасні технології створити (над)людину? – на ці та інші запитання шукатимуть відповіді під час фестивалю.

На фестивалі представлять спеціальні проекти, пов’язані із сучасними технологіями, змінами у читацьких практиках, новими можливостями для споглядання, відчуття, переживання і проживання історій. Поєднання сторітеллінгу, VR й ілюстрації будуть втілені у проекті "Out of Sight" (Нідерланди), Goethe- Institut в Україні та Франкфуртський книжковий ярмарок презентує "Перевтілення" Франца Кафки у віртуальній реальності, а екскурсія віртуальним приміщенням модернізованої київської бібліотеки ім. М.Костомарова за допомогою VR-окулярів надасть можливість уявити публічні простори майбутнього.

Однією з помітних локацій фестивалю стане "Кафе майбутнього", де каву для відвідувачів готуватиме робот.

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Серед закордонних гостей цього року: експерт ЮНЕСКО і директор Паризького інституту практичної філософії, один з найвідоміших у світі спеціалістів з дитячого розвитку Оскар Бреніф’є (Франція), поет, перекладач і правозахисник, один із засновників Литовської Гельсінської групи, професор слов’янських мов і літератур в Єльському університеті Томас Венцлова (Литва) та інші.



Фокус-тема "Книжкового арсеналу" цього року – "Проект майбутнього"

Спеціальний гість "Книжкового Арсеналу" – Братиславський книжковий фестиваль (BRaK). За кураторства Петера Міхалека (Словаччина), BRaK презентує в межах фестивалю унікальну програму читань, публічних розмов і заходів. Серед учасників програми – один із найпомітніших письменників молодого покоління Словаччини Міхал Гворецьки, чия найновіша книга "Троль" готується до видання в українському перекладі.

Цього року музичка програма представлена фестивалем Next sound, що пропагує розвиток усього різноманіття діджитал-мистецтва у поєднанні з прогресивною та експериментальною музикою, залученню органів чуттів, і пройде за участі митців з Франції, Німеччини, Австрії, України.

Квитки на "Книжковий арсенал"

Квитки можна купити безпосередньо у касі Мистецького Арсеналу або онлайн.

Вартість квитків:

- повний квиток 60 гривень;

- пільговий квиток 30 гривень;

- сімейний квиток 130 гривень.

Право на пільговий квиток мають (за умови наявності дійсного посвідчення): пенсіонери, школярі віком від 12 років, студенти. Сімейний квиток розрахований на двох дорослих і одну-три дитини віком від 12 років.