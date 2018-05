Книжковий Арсенал 2018: повна програма літературного фестивалю

Літературний фестиваль "Книжковий Арсенал" цього року пройде у Києві вже увосьме. Фестиваль триватиме з 30 травня по 3 червня в "Мистецькому Арсеналі". Програма "Книжкового Арсеналу" 2018 та найцікавіші заходи, які не можна пропустити – далі в матеріалі.

Книжковий Арсенал 2018 – це інтелектуальна подія країни, що об’єднує літературу й мистецтво. В рамках фестивалю до "Мистецького арсеналу" завітають близько 200 українських письменників і 75 гостей з 30 країн світу. Понад 150 видавництв і нішевих проектів представлять свої найкращі новинки, а дизайнери, ілюстратори, художники – виставкові проекти.

Фокус-тема – "Проект майбутнього"



Книжковий Арсенал 2018 у Києві: проект майбутнього

Якщо минулих років на фестивалі говорили про літературу в часи війни, а також про сміх у часи кризи, то цього року кураторська команда фестивалю пропонує зазирнути у майбутнє.

Про що людство мріє далі? Яким буде майбутній світовий устрій, які шанси в демократії перед лицем гібридних викликів? Як протистояти дегуманізації у часи змін? Чи спроможні сучасні технології створити (над)людину? – на ці та інші запитання шукатимуть відповіді під час фестивалю.

На фестивалі представлять спеціальні проекти, пов’язані із сучасними технологіями, змінами у читацьких практиках, новими можливостями для споглядання, відчуття, переживання і проживання історій. Поєднання сторітеллінгу, VR й ілюстрації будуть втілені у проекті "Out of Sight" (Нідерланди), Goethe-Institut спільно з Франкфуртським книжковим ярмарком презентує "Перевтілення" Франца Кафки у віртуальній реальності, а екскурсія віртуальним приміщенням модернізованої київської бібліотеки ім. М.Костомарова за допомогою VR-окулярів надасть можливість уявити публічні простори майбутнього.

Однією з помітних локацій фестивалю стане "Кафе майбутнього" (спільно з науково-популярним журналом "Куншт"), де каву для відвідувачів готуватиме робот.

Міжнародна програма



Книжковий Арсенал 2018 у Києві: міжнародна програма

Серед закордонних гостей цього року: експерт ЮНЕСКО і директор Паризького інституту практичної філософії, один з найвідоміших у світі спеціалістів з дитячого розвитку Оскар Бреніф'є (Франція), поет, перекладач і правозахисник, один із засновників Литовської Гельсінської групи, професор слов'янських мов і літератур в Єльському університеті Томас Венцлова (Литва), яскравий представник водночас хорватської та боснійської літератур Міленко Єрґович (Боснія і Герцеговина), президент Американської асоціації літературних перекладачів Арон Ажі (США), президент ісландського PEN-клубу, знаний ісландський письменник Сйон, провідний ізраїльський автор Меїр Шалєв (Ізраїль), одна з найпомітніших італійських письменниць Франческа Меландрі (Італія), всесвітньовідома письменниця, есеїстка і журналістка Славенка Дракуліч (Хорватія-Швеція).

Спеціальний гість "Книжкового Арсеналу" – Братиславський книжковий фестиваль (BRaK). За кураторства Петера Міхалека (Словаччина), BRaK презентує в межах фестивалю унікальну програму читань, публічних розмов і заходів. Серед учасників програми – один із найпомітніших письменників молодого покоління Словаччини Міхал Гворецьки, чия найновіша книжка "Троль" готується до видання в українському перекладі.

Дитяча програма



Книжковий Арсенал 2018 у Києві: дитяча програма

"Далі буде!" – так звучить тема цьогорічної дитячої програми. Учасники програми говоритимуть про те, які книжки є сьогодні і які книжки діти візьмуть із собою й у завтрашній день. Саме такі книжки, наприклад, включені в унікальну колекцію "Silent books" ("Мовчазні книжки") Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги IBBY, яку покажуть на "Книжковому Арсеналі" за підтримки Посольства Швейцарії в Україні. Представити колекцію, історію її зібрання та водночас показати нові моделі сторітелінгу приїде експертка IBBY, старша викладачка Університету Глазго, провідний фахівець з дитячої літератури та читання Евелін Арізпе (Велика Британія, Шотландія).

Спеціальні міжнародні гості дитячої програми цього року Ева Суссо, Емілія Дзюбак, Гжегож Касдепке, Ґюдрун Скреттінґ тощо.

Вперше на фестивалі секція "Дитяча книга" представлена автономно – у правому крилі Старого Арсеналу, де працюватимуть стенди видавництв дитячої та підліткової літератури і відбудуться події Дитячої програми.

Музична програма

Цього року програма представлена фестивалем Next sound, що пропагує розвиток усього різноманіття діджитал-мистецтва у поєднанні з прогресивною та експериментальною музикою, залученню органів чуттів, і відбудеться за участю митців з Франції, Німеччини, Австрії, України.

Next Sound – фестиваль, що діє на постійній основі з 2013 року. Поява Next Sound як специфічного явища в культурній формації сучасної України спровоковане засиллям поп-напрямків у медійному просторі, необхідністю нагадати про вільнодумство та свободу вибору. Next Sound не позиціонується як маргінальна або елітарна подія, це радше спосіб відчуття музики, що здатен позбавляти від кліше, який відкриває якісно новий приголомшливий досвід.

Серед гостей фестивалю Gangpol and Mit (FR) – музичний і графічний дует, що генерує мультиплікаційний світ, в якому живуть галасливі полігональні істоти. Аудіовізуальний бестіарій, який розвивається в цих дивовижних локаціях, де існує буйство різноманітних технік і DIY-прийомів, зазвичай породжує образ абсурдного й апокаліптичного виміру. Вже більше п’ятнадцяти років G&M створюють і вносять свій віртуозний внесок у численні мультимедійні проекти, включаючи живі виступи власних віртуальних груп (The Thousand People Band), інтерактивні дерев’яні скульптури (La Boîte), аудіовізуальні концерти для дорослих (Kuala Lumpen French Institute) і дітей (Carton Park) або webradio для дітей (Radio Minus), обумовлені особливим умінням знаходити контакт з будь-якою аудиторією. Презентуючи себе як на місцевому, так і на міжнародному рівні, група гастролювала зі своїм AV-шоу всією Європою, Азією, Південною Америкою та за її межами.



Книжковий Арсенал 2018 у Києві: Gangpol and Mit

Сюрпризом стане французько-німецьке тріо Dictaphone, яке заворожує крутими джазовими слоу-мо бітами, аналоговими розчерками, гіпнотичними ритмами та рафінованою електронікою, що вражає постійним самовдосконаленням у процесі кожного виступу буквально на очах у слухачів. За два десятиліття свого існування Dictaphone виступали у більш ніж 20 країнах із фестивальними виступами в Mutek, Transmediale, Unsound, Benicassim та інші.

Ще один гість – Stefan Juster (Jung An Tagen (AT)) – готовий звернутися до нас у формі досить абстрактної електронної музики – пуристських клубних звуків із майбутнім, що стрімко наближається. У своїх виступах артист тісно пов'язаний з конкретною візуальної граматикою і працює в тому числі з відеоартом, хоча перформативні роботи виконавця зазвичай зводяться виключно до звуку.



Книжковий Арсенал 2018 у Києві: Stefan Juster (Jung An Tagen (AT))

Звукову палітру в межах програми також доповнять українські діячі музичного авангарду, чия присутність сприятиме повній інтеграції ментальних кодів, спорідненню смаків і максимально відкритому обміну серед аудиторії. Резиденти фестивалю готові продемонструвати стрімку еволюцію музичного середовища України.

Професійна програма



Книжковий Арсенал 2018 у Києві: професійна програма

Кластер EUNIC Україна, до якого входять культурні центри європейських країн, за підтримки програми ЄС Culture Bridges презентує на "Книжковому Арсеналі" професійну платформу "Booking the Future/Бронь на майбутнє", кураторкою якої виступить Оля Жук. Гра слів у назві програми резонує з футуристичною темою цьогорічного "Книжкового Арсеналу" та має на меті окреслити глобальні та локальні тренди, інновації та прогнози. Як трансформуються читацькі звички та очікування; як сьогодні видавці в різних країнах "бронюють" місце для свого бізнесу в майбутньому, на що розраховують і як адаптуються?

Також діятиме зона для переговорів між українськими та іноземними видавцями, літагентами, перекладачами та керівниками книжкових інституцій — у співпраці з Українським інститутом книги.

Спеціальні тематичні майданчики



Книжковий Арсенал 2018 у Києві: спеціальні тематичні майданчики

За сприяння Києво-Могилянської бізнес-школи вдруге на "Книжковому арсеналі" діятиме інтелектуальна платформа, де управлінці зустрінуться, аби поділитися бізнес-мудрістю, подискутувати про моделі майбутнього та вчитися створювати якісні управлінські рішення для його досягнення. Цього року тема звучить "Творці майбутнього", а під час самої програми відбудуться розмови з нагоди презентації книг про відповідальне лідерство й управління.

Серед інших акцентів – благодійні, перформативні проекти, виставки ілюстрацій, шрифтові майстерні, друкарські технології, арт-інсталяції, кінопокази. Ми продовжуємо тему шрифтової політики (спільно з АРТ і я), нестандартного осмислення власного досвіду у часи змін ("Club of creative philosophy") та з’ясуємо, чи здатні фантасти передбачати майбутнє (спеціальний проект "#тижфантаст").

Візуальні проекти і виставки

"Книжковий Арсенал" як проект "Мистецького арсеналу" щороку приділяє особливу увагу візуальному компоненту – від стилю до найсвіжіших дизайнерських тенденцій. Зокрема, втретє оголошений "Конкурс на найкращий книжковий дизайн".

Про візуальну книжку, українські видання про мистецтво, фотокниги, артбуки дискутуватимуть на подіях, організованих спільно з проектом Павла Гудімова та Діани Клочко "Українська візуальна книга". А на виставці "Metropolis. Минулі утопії майбутнього" будуть представлені погляди візіонерів у площині архітектури, винаходів, кіно. Зокрема, проекти реконструкції Києва, що належать українським архітекторам "сталінського" періоду. Особливу увагу приділено роботам Якова Черніхова – архітектора, новатора конструктивізму, майстра візуалізації рівня Джованні Баттіста Піранезі. Його книжка 1933 року "101 фантазія" розкриває потужність масштабів утопічного бачення "форм" майбутнього.

Окрім того, будуть представлені виставкові проекти від Клубу ілюстраторів Pictoric, "Візуальні метафори. Далі буде" від кафедри графічного дизайну Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, "Правила Буравчика" від авторської художньої студії Aza Nizi Maza.

Детально ознаймитися із програмою "Книжкового арсеналу" на кожен день можна за посиланням.