Княгиня Монако Шарлен вразила всіх розкішною сукнею "русалки" від Versace: фото
Дружина князя Монако Альбера II Шарлен входить у список найстильніших титулованих осіб. На ювілейний, 70-й бал Червоного хреста в Монако 40-річна Шарлен обрала облягаюче блискуче плаття від Versace.
Бал Червого хреста у Монако, який став головною світською подією Європи, заснований у 1948 році з метою збору коштів на надання медичної допомоги постраждалим в результаті військових конфліктів мирним жителям. Його відвідували безліч легендарних зірок кіно та естради.
Читайте також: Модний провал: Меган Маркл одягла неправильний бюстгальтер
Розкішна княгиня Шарлен вразила всіх гостей своїм яскравим "морським" образом. Її сукня розшита сотнею кристалів Swarovski та імітує хвіст русалки.
Княгиня Шарлен / Getty
Княгиня Монако обрала макіяж у холодних відтінках: лише тіні срібних кольорів, а також жодної помади і рум'ян.
Княгиня Шарлен / Getty
Крім того, срібний клатч вдало підкреслив образ "русалки".
Княгиня Шарлен / Getty
Для заходу князь Монако Альбер II обрав світло-бежевий класичний смокінг, білу сорочку, чорні штани і червону краватку-метелика.
Княгиня Шарлен і князь Альбер II/ Getty