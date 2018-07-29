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Княгиня Монако Шарлен вразила всіх розкішною сукнею "русалки" від Versace: фото

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Княгиня Шарлен
Княгиня Шарлен / GettyImages

Дружина князя Монако Альбера II Шарлен входить у список найстильніших титулованих осіб. На ювілейний, 70-й бал Червоного хреста в Монако 40-річна Шарлен обрала облягаюче блискуче плаття від Versace.

Бал Червого хреста у Монако, який став головною світською подією Європи, заснований у 1948 році з метою збору коштів на надання медичної допомоги постраждалим в результаті військових конфліктів мирним жителям. Його відвідували безліч легендарних зірок кіно та естради.

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Розкішна княгиня Шарлен вразила всіх гостей своїм яскравим "морським" образом. Її сукня розшита сотнею кристалів Swarovski та імітує хвіст русалки.

княгиня монако шарлен 
Княгиня Шарлен / Getty

Княгиня Монако обрала макіяж у холодних відтінках: лише тіні срібних кольорів, а також жодної помади і рум'ян.

княгиня монако шарлен
Княгиня Шарлен / Getty

Крім того, срібний клатч вдало підкреслив образ "русалки".

княгиня монако шарлен
Княгиня Шарлен / Getty

Для заходу князь Монако Альбер II обрав світло-бежевий класичний смокінг, білу сорочку, чорні штани і червону краватку-метелика.

князь і княгиня монако шарлен
Княгиня Шарлен і князь Альбер II/ Getty

Теги: LifeStyle Монако
Джерело: 24 Канал
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