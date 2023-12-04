Промовисте прізвище: на Херсонщині заступник командира Хохлов убив свого начальника

На окупованих територіях росіяни не витримують напруги: вони пиячать, вживають наркотики і часом убивають одне одного. Один із таких випадків стався на Херсонщині.

Російські телеграм-канали повідомили про те, що підлеглий убив свого начальника на окупованій частині Херсонській області. 24 Канал розкаже деталі.

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Що відомо про конфлікт між росіянами на окупованій Херсонщині

Зранку 3 грудня окупант убив свого командира. Це сталося в тимчасово окупованому селі Князе-Григорівка Каховського району Херсонської області. Мова про перший батальйон 1218 мотострілецького полку.

Убивця – 37-річний сержант Михайло Хохлов. Не відомо, що саме спонукало його вбити власного командира, та він розстріляв його із автомата АК-74. Унаслідок пострілу помер 37-річний лейтенант Іван Кривошеєв.

Через конфлікт було поранено одного з солдатів, у нього наскрізне поранення шиї. Хохлова затримали і передали військовим полку.

Населений пункт, де сталася стрілянина, – на лівому березі Дніпра. Можливо, командир віддав якийсь абсурдний наказ, із чим підлеглий не погодився. У будь-якому випадку деморалізація росіян – хороша новина.

Де розташована Князе-Григорівка: показуємо на карті

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Росгвардійці втрапили у ДТП на трасі "Дон"

Коли росіяни мінусуються самі, без нашої допомоги, це не може не тішити. У Воронезькій області на трасі "Дон" фура в'їхала в колону росгвардійців – у відео помітно, як вантажівка збочує праворуч.