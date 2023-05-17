Князєв – в ізоляторі: прокуратура вимагає дозволу на тримання під вартою, а захист все оскаржив

Ексглава Верховного Суду Всеволод Князєв перебуває зараз в ізоляторі тимчасового тримання. Тепер готується подання про надання дозволу на утримання його під вартою.

Про це повідомила прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк. Водночас Князєв залишатиметься суддею Верховного Суду.

До теми Хабар у майже 3 мільйони доларів і звільнення: усе про скандал з Князєвим у Верховному Суді

Князєв перебуває в ізоляторі

За словами Постолюк, зараз Князєв перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, оскільки ще не закінчилися 72 години з моменту затримання, коли можна утримувати без рішення суду.

Наразі прокурори готують до Вищої ради правосуддя подання, щоб отримати дозвіл на утримання Князєва під вартою.

Після цього САП направить до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання Князєву запобіжного заходу.

Захист Князєва оскаржив його затримання

Князєв залишатиметься суддею Верховного Суду. Звільнити його має право Вища рада правосуддя.

Як стало відомо, Князєва доправили до Вищого антикорупційного суду, де розглядатиметься скарга на його затримання.

Ексголову Верховного Суду доставили до суду, наразі чекаємо на початок засідання,

– заявили у суді.

До речі, прокурор у суді пояснив, що речові докази кримінального провадження до чого часу не відшукані, тому підстави затримання продовжують мати місце.

"Я хочу звернути увагу, що тривають пошуки навіть після затримання Князєва. Досі залишається невідшукання речових доказів у вигляді частини коштів, які отримував Князєв", – наголосили у прокуратурі.

Скандал з Князєвим: що відомо