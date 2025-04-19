Пояснює "на пальцях", що буде з росіянами: як Макрон вказує Кремлю на його місце

Серед "коаліції охочих" та загалом європейських лідерів президент Франції Еммануель Макрон демонструє найбільш правильний підхід до Росії. Він ставить на місце російську пропаганду та чітко пояснює окупантам наслідки їхніх дій.

Таку думку 24 Каналу озвучив експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко. За його словами, коли летять погрози з Росії, Макрон детально пояснює ситуацію.

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Макрон дає чіткі пояснення

Тарас Жовтенко зазначив, що коли Макрон говорив про спільну "ядерну парасольку", то російська пропаганда почала волати про те, що це "будуть легітимні цілі для ударів" і так далі. Коли "коаліція охочих" перейшла від політичних моментів, розв’язавши їх, до практичного та стратегічного планування розгортання європейських сил в Україні, то росіяни знову бідкалися, що це "неприйнятно".

Лідер Франції чітко відповів, що Росію ніхто запитує, що вона буде приймати чи не буде, подобається їй щось чи ні. Це нікого не хвилює, бо для Франції та Британії, для "коаліції охочих" важливо, що буде офіційний політичний запит з боку України на розгортання сил стримування в Україні. Це все, що треба європейським союзникам для того, щоб розгорнути ці сили,

– підкреслив він.

Коли у відповідь знову полетіли погрози з боку Росії, французький президент ще більш детально розкрив ситуацію. Тобто пояснив, що буде відбуватися, якщо росіяни будуть продовжувати наступальні операції, намагатися захоплювати українські території.

"Ми бачимо, що принаймні один з лідерів "коаліції охочих", насамперед – Франція, уже у конкретних термінах, які доходять до російського керівництва, пояснює на пальцях росіянам, що буде відбуватися, якщо вони будуть порушувати будь-які майбутні домовленості", – додав експерт з міжнародної безпеки.

За його словами, американці повинні посприяти тому, щоб європейці могли максимально швидко та ефективно у політичному і безпековому сенсі розгорнути сили стримування на території України.