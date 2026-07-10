Після саміту НАТО Зеленський, Рютте та лідери Європи терміново збираються в Парижі

Після саміту НАТО очільники багатьох європейських країн проведуть розмову, де обговорять подальшу підтримку України. Зустріч відбудеться 13 липня у Парижі.

Про це повідомило Le Monde.

Що відомо про зустріч Коаліції охочих?

У Парижі будуть присутні як мінімум 25 глав держав і урядів, а також Генсек НАТО Марк Рютте. Вони обговорять подальші дії щодо посилення підтримки України та збільшення тиску на Росію. Метою є домогтися припинення вогню та відновлення мирних переговорів, зазначає адміністрація президента Франції.

На засіданні, яке відбудеться у понеділок, 13 липня, також будуть присутніми Молдова та Північна Македонія, заявив президент Франції. Коаліція охочих була започаткована Францією та Великою Британією для військової підтримки України та надання гарантій безпеки.

Також держави-учасники регулярно обговорюють можливість направлення своїх військових на територію нашої країни. Проте зазначають, що це може відбутися тільки після підписання мирної угоди.

Вже наступного дня, 14 липня, відбудеться традиційний військовий парад на Єлисейських полях на честь Дня захоплення Бастилії. Під час нього буде підкреслена важливість підтримки України.

У Франції вважають, що обидві події є частиною "дуже важливого моменту трансатлантичного зближення та єдності", а також "більш сприятливої динаміки на місцях" для Києва, зазначає президентська адміністрація.

Підсумки саміту НАТО в Анкарі

Під час саміту 7 – 8 липня країни домовились про те, що військова допомога для України стане більш передбачуваною та довготривалою. Союзники досягли домовленостей по питанні сум внесків на допомогу.

Як йдеться у фінальній декларації саміту, цього року держави-члени альянсу зобов'язуються виділити 70 мільярдів євро для військово-технічної допомоги Україні, Також Альянс обіцяє виділити ще 70 мільярдів євро у 2027 році.

Також саміт в Анкарі приніс не лише підтримку Україні. Країни уклали контракти на десятки мільярдів доларів, щоб зміцнити обороноздатність Альянсу. Загальний пакет нових оборонних закупівель і промислових угод, оголошених під час саміту, перевищує 50 мільярдів євро, пише Bloomberg.