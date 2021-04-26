Коаліція розчаровує прихильників "Голосу", – Притула

Сергій Притула заявив, що виборці партії "Голос" проти її коаліції з іншими політсилами. Така ймовірність, за словами політика, їх розчаровує.

Виборці "Голосу" – це ті, які хочуть у Європу, але не голосували за "Європейську Солідарність" Петра Порошенка, та ті, що бажають оновлення владних еліт, однак проти "Слуги народу" Володимира Зеленського. Про це Притула заявив у інтерв'ю.

Цікаво Є три причини, – Притула пояснив низькі рейтинги "Голосу"

Нам в такому балансі дуже зручно і ми хотіли б рухатись так і далі. Тому, коли керівництво партії починає якусь розмову про ймовірні коаліції й тому подібне, ми бачимо в тому велику шкоду, бо це розчаровує наших прихильників, які ще лишилися,

– заявив політик.

Керівництво "Голосу" перетворилося на Брежнєва

За словами Притули, керівництво партії швидко перетворилося на Брежнєва. З "Голосу", мовляв, хочуть зробити типову українську партію, яка у міжвиборчий період не робить нічого, крім того, що отримує держфінансування. Водночас за 3 місяці вона згадує, що на носі парламентська чи місцева кампанія.

Притула наголосив, що разом з колегами хоче розвивати партію у міжвиборчий період.

"Я спілкуюся з представниками різних політсил у різних регіонах України. Ми не знаємо, будуть парламентські вибори черговими чи дочасними, нам треба відштовхуватися від чинного рейтингу і думати, як його підвищувати і як заручитися підтримкою союзників на місцях", – пояснив політик.