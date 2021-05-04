Коболєв пов'язує своє звільнення з 2 мільярдами доларів на рахунках "Нафтогазу"

Ексглава "Нафтогазу" Андрій Коболєв вважає, що його звільнення пов'язане з 2 мільярдами доларів на рахунку компанії. Він відкидає звинувачення про те, що нібито створив "дірку" у бюджеті "Нафтогазу" на 10 мільярдів.

Коболєв підкреслив, що на момент його звільнення на рахунку компанії було понад 2 мільярди доларів вільних грошових коштів. Водночас у підземних сховищах – 7 мільярдів кубометрів природного газу, який належить "Нафтогазу".

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"Фінансовим планом, який нам, на жаль, не затвердили на 2021 рік, ми збиралися забезпечити наступну зиму, всі інвестиції у видобуток і передати на додаток до всіх стандартних податкових платежах ще 32 мільярди гривень", – заявив Коболєв.

Ексглава розповів, що їхнім планом було замістити дивіденди тим чи іншим платежем в сумі 32 мільярди гривень.

Це план, який я обговорював з прем'єр-міністром і президентом, вони про це знають,

– сказав він.

Коболєв додав, що уряд також завчасно знав про те, що замість планованого прибутку буде збиток, оскільки "Нафтогаз" неодноразово попереджав про проблему неплатежів.

Коболєв констатував, що останнім часом у компанії була дуже важка розмова з Мінфіном, який звинувачував їх у приховуванні грошей.

Звільнення Коболєва: коротко

Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу" 28 квітня. Того ж дня новим очільником став Юрій Вітренко.

Вже 30 квітня члени наглядової ради "Нафтогазу" подали у відставку. Їхні повноваження припиняться 14 травня.

Стало відомо, що правління "Нафтогазу" також може залишити свої посади, аби не працювати з Вітренком.