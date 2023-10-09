Коболєв назвав себе радником президентки Молдови: у Кишиневі заявили, що це не так
Ексглава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, попросив суддю не продовжувати йому запобіжний захід. За його словами, ці обмеження заважають йому виконувати роботу радника президентки Молдови.
Коболєв заявив, що він став радником Маї Санду. Водночас в адміністрації президентки це спростували.
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Назвався радником Санду
6 жовтня на засідання Вищого антикорупційного суду розглядалося клопотання прокурора САП щодо продовження дії запобіжного заходу стосовно ексглави правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва.
Чоловік у зверненні до суді попросив не продовжувати для нього обмеження, адже вони заважають йому "виконувати завдання, які важливі для забезпечення енергетичної безпеки України та деяких країн Європи". Коболєв уточнив, що він є "радником президента Молдови". Ексглава "Нафтогазу" додав, що допомагає Молдові завершити процес аудиту боргів перед "Газпромом".
Не радник, а консультант
В адміністрації президентки Молдови повідомили, що Коболєв не є офіційним радником Санду. Він лише консультує молдавську владу з енергетичних питань. Там уточнили, що наразі Коболєв надає консультації Міністерство енергетики Молдови, аби допомогти "Молдовагазу" у юридичній суперечці з "Газпромом".
Чому Коболєв перебуває під слідством
- За даними слідства, у травні 2018 року Коболєв із порушенням законодавства видав наказ про преміювання працівників "Нафтогазу" у розмірі майже 261 мільйона гривень.
- 19 січня НАБУ і САП повідомили ексочільнику "Нафтогаз України" про підозру у зловживанні службовим становищем.
- ВАКС визнав підозру необґрунтованою, однак прокуратура подала апеляцію.
- Коболєву призначили запобіжний захід у розмірі 229 мільйонів гривень.
- 25 вересня ВАКС постановив зменшити заставу за Андрія Коболєва у два рази. Замість 229 248 492 гривень сума тепер становить 107 127 044 гривень. Також з Коболєва зняли електронний браслет.