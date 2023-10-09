Коболєв назвав себе радником президентки Молдови: у Кишиневі заявили, що це не так

Ексглава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, попросив суддю не продовжувати йому запобіжний захід. За його словами, ці обмеження заважають йому виконувати роботу радника президентки Молдови.

Коболєв заявив, що він став радником Маї Санду. Водночас в адміністрації президентки це спростували.

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Назвався радником Санду

6 жовтня на засідання Вищого антикорупційного суду розглядалося клопотання прокурора САП щодо продовження дії запобіжного заходу стосовно ексглави правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Чоловік у зверненні до суді попросив не продовжувати для нього обмеження, адже вони заважають йому "виконувати завдання, які важливі для забезпечення енергетичної безпеки України та деяких країн Європи". Коболєв уточнив, що він є "радником президента Молдови". Ексглава "Нафтогазу" додав, що допомагає Молдові завершити процес аудиту боргів перед "Газпромом".

Не радник, а консультант

В адміністрації президентки Молдови повідомили, що Коболєв не є офіційним радником Санду. Він лише консультує молдавську владу з енергетичних питань. Там уточнили, що наразі Коболєв надає консультації Міністерство енергетики Молдови, аби допомогти "Молдовагазу" у юридичній суперечці з "Газпромом".

: У Санду нагадали, що колишній глава "Нафтогазу" має досвід перемоги над російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді.

Чому Коболєв перебуває під слідством