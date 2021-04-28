Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу": він про це дізнався з новин

Андрія Коболєва звільнили з посади голови НАК "Нафтогаз України". Це відбулося під час засідання Кабінету Міністрів України 28 квітня.

Нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк прокоментувала звільнення Коболєва словом "нарешті".

Зауважте У "Нафтогазі" думають про відмову від імпорту газу

Щойно на Кабміні звільнили Андрія Коболєва з посади голови НАК Нафтогаз України. Нарешті,

– зауважила народна обраниця.

"Нафтогаз" Коболєв очолив ще у березні 2014 року.

Новим очільником "Нафтогазу" 28 квітня призначили Юрія Вітренка.

Що відомо про причини звільнення Коболєва

"Економічна правда" повідомила, що Коболєв сам подав заяву про відставку.

Водночас згодом політик спростував цю інформацію. На своїй сторінці у фейсбуці Коболєв повідомив, що "жодних заяв не писав".

Про "звільнення" дізнався з новин. Коментувати не можу,

– заявив ексглава "Нафтогазу".

За даними "РБК-Україна", звільнення Коболєва ініціювали у Міненерго і Мінекономрозвитку. Співрозмовник видання повідомив, що "Кабмін вже визнав результати роботи Коболєва незадовільними".