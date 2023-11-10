Путін розуміє, що може щезнути будь-якої миті: кого підозрює диктатор

Президент Росії дедалі більше хвилюється за свої життя і владу. Зокрема, Владімір Путін боїться секретаря ради безпеки Ніколая Патрушева.

Геннадій Гудков наголосив 24 Каналу, що Путіна і Патрушева нерозривно пов'язують десятиріччя спільної діяльності, зокрема кримінальної.

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"Вони пов'язані кров'ю, безумовно", – вважає Гудков.

До слова, після вкиду про смерть Путіна Патрушев говорив про нього в минулому часі. Оскільки секретар ради безпеки був одягнений у чорне, промова нагадувала некролог.

Кого ще боїться Путін

Ніколая Патрушева вважають одним з претендентів на роль наступника Путіна.

Російський опозиційний політик переконаний, що список людей, яких боїться Путін, налічує не лише Патрушева. Ба більше, раніше російський президент навіть підписав закон про озброєння росгвардії важкою технікою, щоб гарантувати безпеку свого режиму.

"Чи боїться Путін Патрушева? Я думаю, він взагалі всіх боїться, тому що розуміє, що може щезнути будь-якої миті. Думаю, він не дуже спокійно спить і зі страхом ставиться до свого оточення", – зауважив Гудков.

Путін боїться всього і всіх: дивіться відео 24 Каналу

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