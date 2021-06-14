Кого з голів ОДА звільнити: в Офісі Президента є цілий перелік критеріїв

В Офісі Президента анонсували звільнення декількох голів ОДА. Там зазначили, що із певними регіонами виникли проблеми.

Оцінює ефективність роботи якогось певного керівника області Офіс Президента, зокрема заступник Єрмака Кирило Тимошенко. Про це розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

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Як у президента оцінюють ефективність голів ОДА

Це робить Офіс Президента, зокрема заступник Андрія Єрмака Кирило Тимошенко. В Офісі є свої показники оцінки, які напрацьовані з часів ексзаступника Сергія Трофімова.

Тимошенко взяв це теж за основу і далі на це спирається, додавши туди дуже багато операційних показників, які він бачить як менеджер великих інфраструктурних проєктів,

– розповів Корнієнко.

Йдеться про роботу голів ОДА за проєктами:

"Велике будівництво";

"Велика киснева маска" (оснащення киснем лікарень під час пандемії);

"Велика реставрація";

проєкти з Державного фонду регіонального розвитку.

Відтак, як розповів Корнієнко, Офісу Президента краще видно, кого, за що і коли звільняти.

Відкритих конфліктів зараз немає

У партії "Слуга народу" на рівні обласних рад зараз немає відкритих конфліктів з головами обласних адміністрацій.

Голова президентської партії Олександр Корнієнко зазначає: поки "Слуга народу" не голосує за недовіру голові ОДА в якійсь із областей, то це ситуація, яку можна вирішити.

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