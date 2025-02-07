Кого можуть мобілізувати з 18 років у 2025 році

В Україні продовжили загальну мобілізацію і воєнний стан. Відповідно до війська забирають чоловіків з 25 до 60 років. Є винятки, коли мобілізувати можуть з 18 років.

Під час дії воєнного стану мобілізації підлягають військовозобов'язані особи. Цей статус громадянин набуває, коли досягає 25-річчя. Однак деякі категорії чоловіків отримують його раніше, передає 24 Канал.

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Кого можуть мобілізувати до 25 років

Відповідно до законодавства, військовозобов'язаними, а отже такими, що підлягають мобілізації, вважаються чоловіки від 18 до 25 років, якщо вони:

пройшли строкову службу у мирний час;

закінчили вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримали певну військово-облікову спеціальність;

проходили службу за контрактом в Збройних силах України;

"обмежено придатні", тобто визнані військово-лікарською комісією як непридатні до строкової служби у мирний час та придатні у воєнний час.

Важливо! У квітні 2024 року статус "обмежено придатний" скасували. Чоловіки, які його мали, залишаються військовозобов'язаними навіть, якщо їм менше ніж 25 років. Вони не перейшли у категорію призовників. Верховна Рада врегулювала це питання окремим законом, однак його досі не підписав президент.

Зауважимо, що чоловіки від 18, які були зняті з військового обліку, але визнані придатними до служби в умовах воєнного стану, теж можуть бути призвані. Вони мають пройти повторну медкомісію.

В інших випадках мобілізація осіб 18 – 25 років без досвіду служби можлива лише у добровільному порядку.