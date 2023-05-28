Кремль використовує людей з "ватною підсвідомістю": Малюк розповів, як СБУ виявляє "щурів"

На жаль, під час повномасштабного вторгнення регулярно стає відомо про зрадників. Існують вони і серед співробітників правоохоронних органів і спецслужб. Василь Малюк розповів, як їх вербують.

Пролити світло на це голова СБУ спробував у документальному фільмі "Рік. За кадром. Спецслужбіст". Дмитру Комарову Василь Малюк розповів, як окупанти вербують українців, на що вони тиснуть та як наші спецслужбовці виявляють "щурів" усередині структур, передає 24 Канал.

Читайте також Після вторгнення росіян СБУ створила спецпідрозділи диверсій: Малюк розповів деталі

Окупанти шукають вразливих

Ми маємо розуміти, що ворог працює комплексно. Вони використовують вербувально вразливих людей. Тих, у кого так звана "ватна підсвідомість",

– зазначив він.

За словами Малюка, згодом завербовані можуть бути матеріально залежними. Їм за збір і передачу інформації платять гроші. Причому часто мовиться про солідні суми. Зрадникам створюють гаманці та перераховують на них криптовалюту.

Глава СБУ пояснив, чому важливо оперативно викривати "кротів". За його словами, вони можуть не лише зірвати реалізацію оперативного задуму. Вони ще й можуть завдати шкоди тим, хто виконує ці операції.

Якщо ми візьмемо завдання, які виконуються на тимчасово окупованих територіях і, зрозуміло, що ми не можемо наражати на ризики і агентурний апарат, і наявні наші сили і засоби. Тому надважливо своєчасно виявити, задокументувати і ув'язнити зрадників,

– наголосив він.

Зрадники поповнюють обмінний фонд

Василь Малюк підкреслив, що все це не означає, що в Україні спостерігається тотальний перехід на бік ворога. Водночас слід розуміти, що Путін – спецслужбіст. Він упродовж 20 років з допомогою агентури проникав всередину України.

Тож наразі задачі наших спецслужбовців прості: якісно виявити, задокументувати та притягнути до відповідальності. Надалі ув'язнені зрадники також можуть поповнити обмінний фонд. Завдяки їм вдасться повернути захисників України.

Глава СБУ додав, що контррозвідувальні заходи почалися не 24 лютого 2022 року. За його словами, відповідні дії проводили значно раніше. І вже вдалося виявити велику кількість "ворожих агентурних елементів".