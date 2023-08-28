Підготовка складає по 2 тижні: ким росіяни латають діри на фронті

Наразі по всій лінії фронту тривають важкі бої, ЗСУ докладають максимальних зусиль, аби знищувати фактично уже другу лінію оборони росіян. На Півдні зафіксовані успіхи в напрямку Токмака та Мелітополя.

Однак росіяни не полишають спроб за будь-яку ціну утримати ці території, зокрема використовують додаткову живу силу, підводячи нові підрозділи. Про це 24 Каналу повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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В Запорізькій області росіяни залучають два додаткові підрозділи. До того ж мають сформовані дві армії додатково на території Росії. Частково додаткові сили вони залучають на Південь, відчуваючи, що їм може забракнути снаги витримати той тиск, який чинять українські захисники.

Південніше Роботиного частково розширюється зараз плацдарм. Досі стоять основні завдання – знищити техніку та живу силу ворога, які використовуються для оборони цих територій.

Для ЗСУ найбільшу загрозу становлять навіть не міни, а ті, хто перебуває за мінами,

– додав Мусієнко.

Росіяни сформували резерви

Дві російські армії, які нині перебувають ще на території ворога вміщають приблизно 100 тисяч осіб. І наразі важливо розуміти, що росіяни зазнали значних втрат за період повномасштабної війни.

Перший склад російської армії уже знищили українські оборонці на початку агресії Росії. Тоді були ліквідовані передові, одні з найпрофесійніших підрозділів. Зараз росіяни довойовують на деяких напрямках другим складом. А на території Росії формується третій.

Треба розуміти, що це не внаслідок того, що посилюються напрямки, а тому, що в них є прогалини в обороні, вони це відчувають і тому готувалися, зокрема і до протидії українському контрнаступу, зазнавши таких втрат, і їм треба кимось ці дірки латати,

– зауважив аналітик.

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Як готують мобілізованих

Частина із третьої сформованої армії уже прибуває на тимчасово окуповані території України. Постійне підвезення відбувається зокрема на Сході, де ворог зазнає величезних втрат. Мовиться першою чергою про "Шторм Z", десантників, мотострілецькі бригади.

В переважній більшості вони складаються з мобілізованих або так званих контрактників, яких мобілізували за повістками.

Як правило, їхня підготовка складає по 2 тижні проведення навчань і їх перекидають. Професійних військових там практично немає, це винятково мобілізовані,

– розповів Мусієнко.

Також почасти воюють десантники зі складу мотострілецьких та механізованих з'єднань. Однак наразі росіяни готують саме загальновійськові роди армії, зокрема піхоту.

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