"Смертельний танок між павуками": кого в Росії зроблять винним за провали в Україні

У Росії в обов'язковому порядку має бути той, хто винен в усіх невдачах російської армії в Україні. Там і бути не може, щоб за провал воєнної кампанії нікого не покарали.

Усе схоже на те, що цапом-відбувайлом за провали в Україні готуються зробити міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник.

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Кого зроблять винним за провали в Україні

Військовий експерт навів історичну паралель. Так, після Другої світової війни Йосип Сталін задумав велику кадрову чистку, під яку першим мав потрапити Лаврентій Берія – тодішній комісар державної безпеки СРСР. Утім, Берія перший завдав удару та "прибрав" Сталіна. Натомість з'явився Микита Хрущов, який "прибрав" Берію.

На думку Черника, розв'язання проблематики влади у країні-агресорці буде виключно через "палацові перевороти". Питання полягає лише в тому: хто, коли та в який момент завдасть першого, серйозного, єдиного і насправді вирішального удару.

За словами Черника, наразі в Росії є три "гілки влади":

Алєксандр Бортников та Ніколай Патрушев;

гілка Владіміра Путіна, до якої належать Євгєній Пригожин та Рамзан Кадиров;

Сєргєй Шойгу, якого намагаються зробити цапом-відбувайлом, а чи вдасться – покаже час.

Чим смертельніший танок між павуками, тим краще. Але пам'ятаємо, що для нас вони однаково отруйні,

– підкреслив військовий експерт.

Черник припустив, кого зроблять винним за провали в Україні: дивіться відео

Пригожин вже не просто "кухар Путіна"

Відомо, що Лаврентій Берія сподівався прийти до влади в Радянському Союзі після смерті Сталіна. На думку військового експерта, власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин позиціює себе "сучасним Берією".

"Пригожин вже не просто "кухар Путіна" – він дуже серйозний та могутній політичний авторитет", – зауважив Черник.

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Крім того, Пригожин має дуже серйозне кримінальне підґрунтя. Ба більше, він має найголовнішу ознаку сили – дуже потужну приватну армію.

Додамо, що в Росії вже розпочалася певна боротьба за владу, у зв'язку із чим там з'являються приватні армії. Російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський вважає, що згодом вона переросте у відкриту громадянську війну.