Хто не підлягає мобілізації на військову службу: перелік підстав

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили до 19 лютого 2023 року. Водночас мобілізувати можуть не кожного українця.

Є низка винятків. Зокрема, мовиться про чоловіків, яким вже виповнилося 60 років, повідомляє 24 канал.

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Окрім того, чоловіки можуть отримати відстрочку у таких випадках:

за сімейними обставинами;

за станом здоров’я;

для здобуття освіти або продовження професійної діяльності.

Відстрочка для чоловіків в Україні – деталі

Отримати відстрочку за сімейними обставинами можуть люди:

на утриманні яких перебувають троє та більше дітей до 18 років (водночас їх можуть призвати за службу у єдиному випадку: за їхньою згодою);

які самостійно виховують дитину/дітей до 18 років (можуть бути призвані на службу лише за їх згодою і лише за місцем проживання);

які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;

на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III – IV ступеня вираження);

які виховують повнолітню (18 — 23 років) дитину з інвалідністю I або II групи;

які є опікунами, усиновлювачами, прийомними батьками, піклувальниками, батьками-вихователями та утримують дітей-сиріт і дітей, які були позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років);

вагітні військовослужбовиці;

які займаються постійним доглядом за особами, що потребують піклування (якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд);

які потребують відпустки для догляду за дитиною; одна особа з подружжя, якщо обоє проходять військову службу і мають неповнолітню дитину (дітей);

чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування російської збройної агресії у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану).

Окрім того, призову не підлягають чоловіки, які мають протипоказання за станом здоров'я або інвалідність. Водночас осіб з інвалідністю можуть призвати на службу за згодою або власним бажанням.

Окрім того, відстрочку можуть отримати чоловіки, яких забронювали на період воєнного часу державні органи влади та інші держорганізації, органи місцевого самоврядування, установи, підприємства та організації.

Також на відстрочку мають право:

працівники певних органів: військового управління, військових частин, установ, підприємств і організацій; ЗСУ; Міністерства оборони; Служби безпеки України; Державної служби.

учні та викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, за умови що вони працюють у наукових установах та організаціях, закладах вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0.75 ставки незалежно від наявності в них вченого звання або наукового ступеня;здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Рада продовжила строк дії воєнного стану

Верховна Рада вкотре продовжила строк дії воєнного стану та мобілізації в Україні. Мовиться про 90 діб. Вона триватиме до 19 лютого 2023 року. "За" віддали свої голоси 294 та 297 нардепів відповідно.

За воєнний стан парламент голосував вже уп'яте від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.