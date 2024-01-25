Кого з військовозобов'язаних можуть призвати лише за власним бажанням

В Україні на обов'язковій основі призивають чоловіків від 18 до 60 років, які визнані придатними до військової служби. Втім, є декілька категорій військовозобов'язаних, яких мобілізувати можна лише за добровільною згодою.

Так, є три категорії осіб, які мають право на відстрочку, і не можуть бути мобілізовані примусово.

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Кого призивають тільки за власним бажанням

Військовозобов'язані чоловіки можуть бути заброньовані від призову до армії. Бронювання мають можливість здійснювати органи держслужби та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації.

Крім того, лише на добровільній основі до війська можна залучити жінок і чоловіків, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час оборони та стримування російської агресії.

Також на призов за власним бажанням мають право особи, чиї родичі загинули або пропали безвісти під час АТО з числа:

військовослужбовців або працівників військових формувань, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в АТО або забезпеченні її проведення.

працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення АТО;

учасники добровольчих формувань, за умови що в подальшому вони були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

учасники добровольчих формувань, які не були надалі включені до складу законних військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання АТО у взаємодії з ними.

В Україні забронювали ще одну категорію військовозобов'язаних

Виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандаєв заявив, що в країні бронюватимуть працівників закладів культури та інформаційної сфери, яка належить до стратегічного напряму. Водночас бронь не поширюється на військовозобов'язаних діячів культури, які не є працівниками стратегічних підприємств, закладів чи організацій.

Нагадаємо, Кабмін розширив бронювання працівників ОПК. Тепер не буде обмежень щодо кількості заброньованих військовозобов'язаних працівників підприємств, установ та організацій, які визначені Мінстратегпромом критично важливими для ОПК.