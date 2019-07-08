Кого і чому Зеленський звільнив з АМКУ

5 липня цього року президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України.

Мова йде про Андрія Вовка, Валерія Полюховича та Агії Загребельської.

Всі вони працювали в АМКУ з 2015 року, а їх призначення на відповідні посади експерти пов’язували з квотними домовленостями минулої влади – парламентської коаліції. Наразі Загребельська – єдина зі звільнених Зеленським висловилась у Facebook з цього приводу.

Як повідомляє Liga.net Андрій Вовк 10 років працював на різних посадах в корпорації "Укрпроминвест" Петра Порошенко, Ігоря Кононенка і Олега Гладковского. З 2012-го – після її ліквідації – директором фірми "Універсальний правовий радник", але залишався причетним до бізнесу п'ятого президента, наприклад, значився членом ревізійної комісії Міжнародного інвестиційного банку. Як відомо з джерел у АМКУ, Вовк у цьому відомстві епізодично займався питаннями транспортної галузі. Валерій Полюхович в "нульові" роки працював в Utel, філії "Укртелекому", пізніше – в юридичному департаменті НАК "Нафтогаз України". У АМКУ, як повідомляють джерела, цікавився "бензиновими" справами. Діяльність Вовка та Полюховича пов’язують із впливом колишнього президента та його бізнес-партнерів на проведення державних закупівель через оскарження тендерів.

Агія Загребельська з 2014 по 2015 рр. обіймала керівні посади в управлінні з питань судоустрою та правової політики Адміністрації Президента України. Попри велику активність у соціальних мережах та самопозиціонування у ролі активіста, вважається близькою до Тетяни Чорновіл і Сергія Пашинського. З ім’ям останнього, до речі, пов’язують її призначення на посаду державного уповноваженого АМКУ після нетривалої роботи виконуючим обов’язки голови Державної виконавчої служби. За період перебування у АМКУ Загребельська запам’яталась громадськості великою активністю в соціальних мережах, приверненням уваги до ринку лотерей, боротьбою з колишніми колегами із Мін'юста низкою малих, але резонансних у вузьких колах справ пов’язаних з Одеським портом.

Професійна діяльність Загребельської як під час роботи держуповноваженим АМКУ, так і до цього супроводжувалась досить гучним резонансом. А саме, корупційними скандалами у виконавчій службі, із якими пов’язують її перехід до Антимонопольного комітету зі структури Мінюсту; дотичністю до захисту інтересів учасника ринку лотерей компанії з російським корінням "М.С.Л." (підконтрольного, з чуток, тому ж Пашинському) та системному впливу на розгляд скарг на державні тендери, що досліджується правоохоронними органами.

На думку експертів, очищення АМКУ від зовнішнього впливу тісно пов’язане з бажанням діючого Президента України Володимира Зеленського і його команди дати стимул для розвитку вільної доброчесної конкуренції в українській економіці. Це тісно пов’язано з лібертаріанським економічним світоглядом, який декларує команда Зе!.