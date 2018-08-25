Кохана Джейсона Стетхема знялась для глянцю в розкішних образах: фото

Модель та ангел Victoria’s Secret Розі Хантінгтон-Уайтлі стала зіркою глянцю Net-a-Porter та приміряла декілька вишуканих образів, де пікантно оголила деякі частини тіла.

Нові знімки з’явились на сайті видання. Обкладинку видання британська модель прикрасила в стильному брючному костюмі бежевого кольору від Roland Mouret і в майці від Proenza Schouler.

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Розі Хантінгтон-Уайтлі для Net-a-Porter

Дівчина голлівудської зірки Джейсона Стетхема також одягнула образи таких преміальних марок як Stella McCartney, Calvin Klein, Monse, Dolce & Gabbana, The Row, Skin і Balenciaga. У фотоісторії 31-річна модель Розі продемонструвала відверте декольте, прикрите жакетами, плоский живіт у пікантній білизні та стрункі ноги в пальто. Автором звабливого фотосету стала Зої Гроссман.

Варто нагадати, що Розі та Джейсон перебувають в стосунках вже вісім років, однак узами шлюбу вони не пов’язані. У пари є однорічний син Джек Оскар Стетхем, вихованням якого вони займаються разом.