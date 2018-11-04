"Коханий сфоткав": Анна Седокова показала відверті фото у ліжку
Відома українська виконавиця Анна Седокова, яка влаштувалася працювати ведучою на російський телеканал СТС, заінтригувала шанувальників новими пікантними фото у соціальних мережах.
У серпні екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Седокова розповіла, що розійшлася з батьком третьої дитини – 4-місячного сина Гектора. При цьому, ім'я колишнього вона не назвала. Зараз співачка відправилася відпочивати у Дубаї, звідки зірка публікує відверті фото на сторінці в Instagram і час від часу розповідає про свої стосунки.
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Седокова показала шанувальникам світлину, де вона позує у спідній білизні у ліжку, а поруч з нею букет рожевих троянд.
"Коханий сфоткав поки спала", – прокоментувала свій знімок Анна.
Пізніше в Instagram-сторіз мама трьох дітей опублікувала ще одне пікантне фото, прикриваючи тіло квітами.
Анна Седокова / Instagram
Анна Седокова / Instagram
Користувачі у мережі неоднозначно відреагували на відверті знімки Седокової.
"Нещодавно скаржилася, що немає кохання? А коханий вже є? Дивно", "А хто в цьому році коханий?", "Думаю, це кохана дочка, а не коханий", – пишуть Інтернет-юзери у коментарях.
Анна Седокова / Instagram
Нагадаємо, в ЗМІ подейкували, що зрада її коханого стала причиною розлучення. Про розрив стосунків Анна офіційно повідомила в інтерв'ю для видання ОК!. У квітні Анна Седокова народила сина. Від попередніх шлюбів у артистки також є двоє доньок від різних чоловіків: 12-річна Аліна та 5-річна Моніка. Спочатку зірка ділилася, що готується до весілля із батьком її сина та через певний час оголосила, що стала мамою-одиначкою.