"Коханий сфоткав": Анна Седокова показала відверті фото у ліжку

Відома українська виконавиця Анна Седокова, яка влаштувалася працювати ведучою на російський телеканал СТС, заінтригувала шанувальників новими пікантними фото у соціальних мережах.

У серпні екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Седокова розповіла, що розійшлася з батьком третьої дитини – 4-місячного сина Гектора. При цьому, ім'я колишнього вона не назвала. Зараз співачка відправилася відпочивати у Дубаї, звідки зірка публікує відверті фото на сторінці в Instagram і час від часу розповідає про свої стосунки.

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Седокова показала шанувальникам світлину, де вона позує у спідній білизні у ліжку, а поруч з нею букет рожевих троянд.

"Коханий сфоткав поки спала", – прокоментувала свій знімок Анна.

Пізніше в Instagram-сторіз мама трьох дітей опублікувала ще одне пікантне фото, прикриваючи тіло квітами.



​Анна Седокова / Instagram



​Анна Седокова / Instagram

Користувачі у мережі неоднозначно відреагували на відверті знімки Седокової.

"Нещодавно скаржилася, що немає кохання? А коханий вже є? Дивно", "А хто в цьому році коханий?", "Думаю, це кохана дочка, а не коханий", – пишуть Інтернет-юзери у коментарях.



Анна Седокова / Instagram

Нагадаємо, в ЗМІ подейкували, що зрада її коханого стала причиною розлучення. Про розрив стосунків Анна офіційно повідомила в інтерв'ю для видання ОК!. У квітні Анна Седокова народила сина. Від попередніх шлюбів у артистки також є двоє доньок від різних чоловіків: 12-річна Аліна та 5-річна Моніка. Спочатку зірка ділилася, що готується до весілля із батьком її сина та через певний час оголосила, що стала мамою-одиначкою.