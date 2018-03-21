Коханка Дональда Трампа заявила, що "технічно" вона з ним не спала

Американська порнозірка Стормі Деніелс, яка нещодавно подала до суду на президента США Дональда Трампа, розповіла про нові інтимні деталі сексуальних зв'язків з президентом США.

У своєму Twitter акторка відповіла користувачеві, котрий запитав, чому вона просто не зникне. Про це пише US Magazine.

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Стормі Деніелс

Порноакторка вирішила поділитися новими деталями секс-скандалу з Дональдом Трампом, щоб довести, що вона говорить правду.

"Технічно я не спала з президентом Сполучених Штатів 12 років тому. Сну там не було (хаха), і він був просто дурнуватою реаліті-зіркою. Але я відхилилася від теми. Людям є діло до того, що він брехав про це, що цькував мене, порушував закон, щоби це приховати тощо.… Я нікуди не піду", –запевнила вона.

Нагадаємо, на момент імовірного роману Трампа з Деніелс нинішня перша леді Меланія лише кілька місяців, як народила їхнього сина Беррона.

Політик зв'язок із порнокралею спростовує, а його юристи заявляють, що їм удасться злупити зі Стормі 20 мільонів доларів за те, що вона порушила угоду про нерозголошення. Представники жіночки ж аргументують тим, що сам Трамп так ту угоду й не підписав, відтак вона не має чинності.

Стормі Деніелс уже створила фандрейзингову сторінку, щоби небайдужі люди помогли їй оплатити адвокатів. Пожертв уже назбиралося на понад 270 тисяч доларів.

Як відомо, адвокат порноактриси днями заявив, що його клієнтці погрожують.

Нагадаємо, Порноактриса Стефані Кліффорд, відома під псевдонімом Стормі Деніелс (Stormy Daniels), пройшла перевірку на поліграфі, який підтвердив правдивість її заяв про інтимний зв'язок із Дональдом Трампом. Акторці тоді ставили три питання. По-перше, чи мала в вона в липні 2006-го року вагінальний статевий акт із Трампом. По-друге, чи був той статевий акт незахищеним. По-третє, чи обіцяв Трамп Деніелс місце в своєму реаліті-шоу.

На всі три питання жіночка відказала "так", і детектор брехні пітвердив, що вона каже правду.

Уточнюється, що перевірка проводилася у 2011 році за замовленням журналу Life & Style, і апарат "з 99-відсотковою ймовірністю" підтвердив слова акторки. Поліграфолог Рон Слей, запитувач Кліффорд, заявив, що може і готовий дати свідчення на суді, якщо такий трапиться.