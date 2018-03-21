19:17
21 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-4°C
0°C -7°C
  • четвер
    0°C -11°C
  • п'ятниця
    1°C -13°C
  • субота
    1°C -15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Принижений Путін. П'яний пілот
Вєсті Кремля
23:26, 20 березня
Вєсті.UA. Савченко лякає.
Вєсті.UA
20:47, 20 березня
Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою
ЦРУ
09:38, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, сьогодні
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018

Коханка Дональда Трампа заявила, що "технічно" вона з ним не спала

426 Читать новость на русском
Стормі Деніелс розповіла про нові подробиці інтимних зв'язків з Дональдом Трампом
Стормі Деніелс розповіла про нові подробиці інтимних зв'язків з Дональдом Трампом / Фото з відкритих джерел

Американська порнозірка Стормі Деніелс, яка нещодавно подала до суду на президента США Дональда Трампа, розповіла про нові інтимні деталі сексуальних зв'язків з президентом США.

У своєму Twitter акторка відповіла користувачеві, котрий запитав, чому вона просто не зникне. Про це пише US Magazine.

Читайте також: Знову секс-скандал: 75-річного президента кіноакадемії США звинуватили у сексуальних домаганнях


Стормі Деніелс

Порноакторка вирішила поділитися новими деталями секс-скандалу з Дональдом Трампом, щоб довести, що вона говорить правду.

"Технічно я не спала з президентом Сполучених Штатів 12 років тому. Сну там не було (хаха), і він був просто дурнуватою реаліті-зіркою. Але я відхилилася від теми. Людям є діло до того, що він брехав про це, що цькував мене, порушував закон, щоби це приховати тощо.… Я нікуди не піду", –запевнила вона.

Нагадаємо, на момент імовірного роману Трампа з Деніелс нинішня перша леді Меланія лише кілька місяців, як народила їхнього сина Беррона.

Політик зв'язок із порнокралею спростовує, а його юристи заявляють, що їм удасться злупити зі Стормі 20 мільонів доларів за те, що вона порушила угоду про нерозголошення. Представники жіночки ж аргументують тим, що сам Трамп так ту угоду й не підписав, відтак вона не має чинності.

Стормі Деніелс уже створила фандрейзингову сторінку, щоби небайдужі люди помогли їй оплатити адвокатів. Пожертв уже назбиралося на понад 270 тисяч доларів.

Як відомо, адвокат порноактриси днями заявив, що його клієнтці погрожують.

Нагадаємо, Порноактриса Стефані Кліффорд, відома під псевдонімом Стормі Деніелс (Stormy Daniels), пройшла перевірку на поліграфі, який підтвердив правдивість її заяв про інтимний зв'язок із Дональдом Трампом. Акторці тоді ставили три питання. По-перше, чи мала в вона в липні 2006-го року вагінальний статевий акт із Трампом. По-друге, чи був той статевий акт незахищеним. По-третє, чи обіцяв Трамп Деніелс місце в своєму реаліті-шоу.

На всі три питання жіночка відказала "так", і детектор брехні пітвердив, що вона каже правду.
Уточнюється, що перевірка проводилася у 2011 році за замовленням журналу Life & Style, і апарат "з 99-відсотковою ймовірністю" підтвердив слова акторки. Поліграфолог Рон Слей, запитувач Кліффорд, заявив, що може і готовий дати свідчення на суді, якщо такий трапиться.

Теги: LifeStyle Секс-скандал Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чи подорожчає газ та електроенергія з 1 квітня: чого чекати українцям
сьогодні, 19:01 Чи подорожчає газ та електроенергія з 1 квітня: чого чекати українцям
Яніна Ткачук 362
Історія расової дискримінації: чому не можна допусти повернення расизму
сьогодні, 18:01 Історія расової дискримінації: чому не можна допусти повернення расизму
Настя Сукач 143
Рівні
сьогодні, 17:09 Рівні "бойової готовності" в країнах Європи
Дід Панас 668
Новий президентський термін: що загрожує Путіну на міжнародній арені
сьогодні, 15:01 Новий президентський термін: що загрожує Путіну на міжнародній арені
Блог Медіа 2357
До Дня поезії: 10 віршів про Україну без цензури
сьогодні, 13:30 До Дня поезії: 10 віршів про Україну без цензури
2977
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук