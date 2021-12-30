"Коктейль Молотова" в будівлю консульства Росії кинув чоловік з Донбасу
Джерело:24 канал
Чоловік, який кинув пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу Генерального консульства Росії у Львові, був з окупованих територій. До громадських рухів він не має стосунку.
Чоловік приїхав з міста Горлівка. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після засідання.
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Зловмисника вже затримали. Правоохоронці розслідують ці питання. За словами Данілова, такі речі періодично трапляються.
Які були мотиви у чоловіка
Данілов натякнув, що чоловік мав особисті мотиви. Тепер спецслужби відпрацьовують запобігання дестабілізації ситуації в Україні.
Зловмисника взяли під варту
Так, ймовірного зловмисника затримали поліцейські Львівщини, повідомляє "Українська правда". Йому повідомили про підозру в хуліганстві.
Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Що відомо про інцидент
Вночі 24 грудня у генеральне консульство Росії у Львові кинули запальну суміш – "коктейль Молотова".
Правоохоронці запевнили, що збитків відомству це не принесло. Постраждалих теж немає.