У колцентрі Львівобленерго технічні проблеми
19 липня 2024, 09:51Читать новость на русском
Джерело:Львівобленерго
У колцентрі Львівобленерго можливі технічні проблеми. Про це стало відомо вранці 19 липня.
Так, регіональний оператор розподілу електроенергії написав про можливі технічні проблеми о 09:46.
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Колцентр Львівобленерго не працює
У Львівобленерго повідомили, що в роботі колцентру можливі технічні проблеми.
Просимо вибачення за незручності,
– наголосили в компанії.
Збій у роботі "Нової пошти", Vodafone і "Сенс Банк"
- Зауважимо, що вранці у "Новій пошті" повідомили, що у зв'язку з деякими програмними оновленнями стався технічний збій в роботі системи з обслуговування клієнтів. Причини вже з'ясували. Роботу відновлять найближчим часом.
- У роботі компанії Vodafone також стався збій. Користувачі скаржаться на недоступність дзвінків та низку інших функцій.
- Проблеми й у роботі "Сенс Банк". Не працює відображення продуктів, карток та рахунків. Окрім того, неможливо зробити переказ та обмін валют, а також оплатити послугу. Також клієнти не можуть здійснити покупку облігацій і автоцивілки.